【疫市營商】戶戶送1至2月訂單按年逾倍增　查詢合作餐廳升約3倍

▲ 戶戶送（Deliveroo）透露，相比去年12月，戶戶送1月及2月的訂單數目按月增加6成，按年增長幅度遠超1倍。(戶戶送facebook圖片)

新冠肺炎疫情下，不少港人在家工作，由堂食轉為外賣，變相令外送平台受惠。戶戶送（Deliveroo）接受本報查詢時透露，相比去年12月，戶戶送1月及2月的訂單數目按月增加6成，按年增長幅度遠超1倍。查詢合作的餐廳在最近兩個月上升約3倍，當中主要為小型獨立經營餐廳，但亦包括一些高級餐廳及酒店。

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戶戶送表示，現正與不少商場營運商商討合作機會。自1月底，戶戶送已有超過1,500間新食肆加盟旗下平台，較8星期前急增2倍。自1月底透過戶戶送全天候運作的Marketer平台已與超過半數餐廳夥伴合作，協助他們提供15至20%以上的推廣折扣優惠。

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送餐員申請升兩倍

至於招聘措施，戶戶送每週大概收到約1,100送餐專員的申請，最近申請數目更有雙倍上升。因此，戶戶送調節了預計年底送餐專員的總數目，由原先的6,500名增至8,000名，現持續接受新的申請。

疫情嚴重打擊餐飲業，戶戶送早前推出援助措施，如為近6,000間合資格餐廳夥伴降低5%佣金率一個月，即是有15至20%的佣金折扣；為平台上逾6成半的獨家夥伴，提供4星期「延遲付款計劃」，助夥伴減輕流動資金不足的壓力。

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記者：朱悅瀅