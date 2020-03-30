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【創業兵團】港初創Return Helper　退貨解決方案助電商平台

科技 20:17 2020/03/30

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Return Helper聯合創辦人溫俊偉指出，網購冒起後，針對退貨的需求必然上升，為電商平台提供相關的方案有一定潛力。

各地疫情蔓延加速網購發展，雖然不少電商平台都有提供退貨保障安排，但如果屬跨境交易，海外貨品要寄送回賣家進行退貨手續，運費高昂，電商經營者不易負擔。曾任職物流業的港青溫俊偉（Roy）看準業界痛點，前年夥拍檔創業，推出針對電商平台的退貨解決方案。半年以來，獲大型平台支持，月處理量由最初每月數百增至上月的約6500次，並指生意未因疫情而受打擊。

香港科技園旗下培育公司Return Helper一眾創辦人，過往曾任職物流行業與電商公司，Roy分享，雖然愈來愈多大小商戶爭奪電商商機，但退貨程序成本高，而各地法例消費者保障日益加強，業界公司未有良策，不得不著手處理。

他解釋，傳統電商遇到來自海外的退貨要求，或可安排速遞物流公司收件，惟成本隨時要逾百港元，嚴重蠶食利潤；如果貨品價格夠高尚可負擔，但在平價貨品上，電商就只可叫客人不用退貨、自行處理有問題的貨品，或改為用回贈等方法去補償客人。不過，退貨絕非罕見情況，「高如德國的網購退貨率，可以達4成。」

合作倉庫助檢查貨物狀態

Return Helper所推出的方案，他們與海外倉庫簽約，同時安排物流服務，當有海外網購買家需退貨時，便可獲得預付退貨標籤，寄往當地合作倉庫，並由其代為確認貨品狀態，然後電商平台便可決定貨物的下一步處理，可選擇暫存等候轉售、寄回本國，又或直接丟棄。「整個流程，需時約4至7個工作天。」

網購買家作出退貨申請後，Return Helper會電郵發出預付標籤，買家可以此寄出需退貨貨件。（Return Helper提供圖片）

合作倉庫會協助確認貨件狀態，電商客戶可在平台決定如何處理退貨貨件。（Return Helper提供圖片）

Roy強調，「理念是讓商家客戶更靈活地處理跨境退貨，倉庫收件後的後續處理才是我們重點所在。」如果商戶發現貨品沒有損壞或問題，他們可提供暫存服務，讓賣家重新轉售貨件並寄出，省去一程甚至兩程跨國貨運支出。在上月退貨的項目中，就有約3成可安排重寄、有6成寄回原發貨地、5%棄置處理。他又指，未來有意與二手平台等合作，增加退貨處理選項。

Return Helper於2018年底成立，去年7月正式推出，處理量由最初數百增至今年2月的6500宗，合作的平台商戶已逾300，主要來自中、港及東南亞，該企同時獲eBay認可為推薦服務供應商。現時，要求退貨的網購買家主要來自美國、英國，逾半的退貨要求涉及電子產品、其餘包括服飾、汽車配件等，平均貨品價錢為50美元（約390港元）。他指出，團隊斥資約50萬元創業，暫未有外來投資者，幸早期已開始有收入、並獲本地初創補助資金，情況尚稱穩健。

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難估計近日消費品網購需求

疫情擾亂全球物流安排，Roy則指出，近月就因空運價錢增加令成本上漲，但整體影響不算嚴重，而公司業務亦不涉及醫療防疫相關用品。因該企有不少海外物流連繫，早前亦曾在海外購買口罩送港，惟不視為正式業務。他慶幸，公司的業務不算直接受到疫情衛擊，甚至2月亦錄可觀增長，惟考慮到3月後疫情全球大流行，難以預估海外消費者對網購產品的需求，因此中短期業務預估就較為審慎。

記者: 周俊霖

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