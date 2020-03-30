金管局：虛擬銀行或推更高存息　現有銀行成本添壓

▲ 金管局表示，由於虛擬銀行在初期可能透過推出更具吸引力的存款利率，以吸引新客戶，或令存款市場的競爭趨於激烈，從而對現有銀行的資金成本構成上行壓力。（資料圖片）

金管局《貨幣與金融穩定情況半年度報告》表示，隨着8張虛擬銀行牌照批出，香港銀行業亦開始推出虛擬銀行服務，由於虛擬銀行在初期可能透過推出更便捷的產品，以及更具吸引力的存款利率以吸引新客戶，或令存款市場的競爭趨於激烈，從而對現有銀行的資金成本構成上行壓力。

金管局續稱，雖然短期影響或因為虛擬銀行現時的業務規模尚為有限而仍屬緩和，但其長遠影響，則將可能取決於現有銀行，會否嘗試在業務中加快金融科技應用，以保持競爭力。

根據金管局分析，香港銀行金融科技的應用狀況與其成本效益及盈利等表現的改善具有正面相關性，意味銀行可以透過在其業務營運中，積極利用金融科技創新，以保持競爭力。

不過金管局亦指，由於銀行業在應用金融科技方面仍處於進行階段，新的挑戰及風險，可能會隨着金融科技的快速發展而出現，嶄新的金融服務提供方式，或導致銀行業務模式出現巨大變化，因此，必須繼續作進一步研究並密切關注有關議題。

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