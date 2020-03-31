【新冠肺炎】美國政府採用手機定位數據　追蹤疫情擴散趨勢

▲ 美國政府官員正在使用來自行動廣告業的手機定位資料，以追蹤美國人在武漢肺炎爆發期間的活動，希望透過分析流動裝置的位置，從而了解疫症期間個別地區的人群流動方式。

新冠肺炎疫情肆虐全球，各個紛紛出招應對，禁止市民非必要外出。有外媒指，美國政府官員正在使用來自行動廣告業的手機定位資料，以追蹤美國人在武漢肺炎爆發期間的活動，希望透過分析流動裝置的位置，從而了解疫症期間個別地區的人群流動方式。

據《華爾街日報》報導，美國聯邦政府、州政府和地方政府，還有疾病預防與控制中心的官員，均已取得數以百萬智能手機和流動裝置的用戶位置資料。早在3月中就有消息指，他們正在研究使用Google和Facebook收集的用戶位置數據，希望讓專家了解人們流動的模式，預料可能聚集人流的地點和活動，然後推測出新冠肺炎疫情擴散的趨勢。

而歐洲的電訊商亦於上週三宣佈，會為歐盟提供用戶位置數據，協助他們監察疫情的散佈。但美國的做法則略有不同，當地政府並非向電訊商取得用戶位置數據，而是跟流動裝置廣告商合作。



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當地政府的目標是建立政府入口網站，當中包括全國500個城市的地理位置資訊，包括人群聚集的主要零售商和公共地方。數據除了用作防疫，亦可以協助評估疫情對經濟構成的影響。消息指，涉及的位置數據屬匿名性質，無法辨別個別用戶的真實身分，但就能夠追蹤人們的走向和顯示總體趨勢。



另一方面，其他國家則使用手機數據追蹤疫情期間的市民動向，歐盟行動電信商已與義大利、德國和奧地利衛生當局共享某些數據，不包括特定患者的詳細資訊。而以色列亦授權使用手機定位資料，確保這些數據「專用，限時和限用」。

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此外，定位的數據資料還可以幫助監控新冠肺炎大流行對經濟的影響，顯示減少的零售和旅行及其他指標，反映經濟的直接影響。

責任編輯：施雯雯