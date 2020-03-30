平保斥22億人幣入股日本鹽野義製藥 雙方正商議在港成立合資公司

▲ 平保斥約22億人民幣入股日本鹽野義製藥，雙方正商討於香港成立合資公司。

平安保險 （02318） 公布，與日本鹽野義製藥達成戰略合作協議。鹽野義製藥將向中國平安旗下平安人壽出售庫存股635.6萬股，交易總額335.3億日圓（約21.8億元人民幣）。交易完成後，平安人壽合共持有鹽野義製藥2%的股份，成為鹽野義製藥第七大股東。

據了解，雙方正商議在香港成立合資公司，該合資公司計劃初期聚焦於中樞神經系統的新藥療法，將獲得鹽野義製藥旗下兩款新藥在亞洲地區（除日本外）的獨家代理權。該合資公司還將開展新藥研發、製造及銷售等多方面業務。

平保表示，該公司擁有客戶基礎、醫療科技能力和醫療健康服務平台；鹽野義製藥具備豐富的藥品研發製作經驗。本次合作將改進新藥研發模式和技術，構築以AI為基礎的藥品製造和品質管理體系，為民眾提供更豐富的醫藥產品和服務，進一步提升國民醫療健康水準。

鹽野義製藥表示，本次戰略合作秉承「創造健康未來」的理念，將結合雙方優勢，在醫療健康領域發揮協同效應，分享對醫療保健的未來願景，以期靈活地應對各種環境變化，為滿足人們的生命健康需求提供最佳解決方案，共同提升企業價值。

鹽野義製藥創立於1878年，擁有豐富的藥品研發、生產及銷售經驗，在日本製藥領域處於領先地位，其抗感染、中樞神經系統疾病等相關藥物擁有較高知名度和美譽。

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