【新冠肺炎】世衛與遊戲公司合作　鼓勵市民在家打機抗疫

▲ 最近，世衛表示，推廣遊戲可以讓更多人願意留在家中，並決定與遊戲公司合作推出#PlayApartTogether宣傳活動，鼓勵更多市民留家抗疫。

新冠肺炎疫情持續擴散，很多人都會選擇留在家中抗疫，家居活動不外乎看書、煲劇、打機等。最近，世衛就表示，推廣遊戲可以讓更多人願意留在家中，並決定與遊戲公司合作推出#PlayApartTogether宣傳活動，鼓勵更多市民留家抗疫。

《集合啦！動物森友會》破歷代首週銷量紀錄 拆解爆紅之謎！

【免費下載】多個手遊App限時免費 《蠟筆小新》推出即上榜首

據世界衛生組織全球戰略大使Ray Chambers在Twitter上發文表示，目前全球處於疫情大流行的關鍵時刻，世衛宣佈與遊戲業界合作，鼓勵所有人留家抗疫。宣傳計劃包含各種特備節目和限時獎賞，除了遊戲內容外，亦會加入世衛的防疫宣傳，例如保持個人衛生和避免近距離接觸等，讓玩家可以了解防疫所需的措施。

【新冠肺炎】世衛推出官方疫情App 助用戶自我診斷病癥

歐美以至日本多間遊戲公司如暴雪、Riot Games、光榮等，都有響應呼籲加入是次計劃，在 Twitter 上以 #PlayApartTogether 的標籤去宣傳打機抗疫。

▲ 歐美以至日本多間遊戲公司如暴雪、Riot Games、光榮等，都有響應呼籲加入是次計劃，在 Twitter 上以 #PlayApartTogether 的標籤去宣傳打機抗疫

同時，世衛又感謝遊戲行業的努力，希望這個 #PlayApartTogether 活動能夠鼓勵更多的人保持安全健康，同時幫助他們減低疫情散播的風險。不過，諷刺的是，世衛在去年把「遊戲成癮症」定義為正式的精神疾病，令遊戲業界大感不滿。但如今卻因為新冠肺炎而與遊戲業界合作，呼籲民眾長時間在家打機減少社交活動。

責任編輯：施雯雯