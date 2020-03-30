  • 21°C
香港時間 : 2020330日 (一) 21:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】世衛與遊戲公司合作　鼓勵市民在家打機抗疫

科技 20:30 2020/03/30

分享：

最近，世衛表示，推廣遊戲可以讓更多人願意留在家中，並決定與遊戲公司合作推出#PlayApartTogether宣傳活動，鼓勵更多市民留家抗疫。

新冠肺炎疫情持續擴散，很多人都會選擇留在家中抗疫，家居活動不外乎看書、煲劇、打機等。最近，世衛就表示，推廣遊戲可以讓更多人願意留在家中，並決定與遊戲公司合作推出#PlayApartTogether宣傳活動，鼓勵更多市民留家抗疫。

《集合啦！動物森友會》破歷代首週銷量紀錄　拆解爆紅之謎！

【免費下載】多個手遊App限時免費　《蠟筆小新》推出即上榜首

據世界衛生組織全球戰略大使Ray Chambers在Twitter上發文表示，目前全球處於疫情大流行的關鍵時刻，世衛宣佈與遊戲業界合作，鼓勵所有人留家抗疫。宣傳計劃包含各種特備節目和限時獎賞，除了遊戲內容外，亦會加入世衛的防疫宣傳，例如保持個人衛生和避免近距離接觸等，讓玩家可以了解防疫所需的措施。

【新冠肺炎】世衛推出官方疫情App　助用戶自我診斷病癥

歐美以至日本多間遊戲公司如暴雪、Riot Games、光榮等，都有響應呼籲加入是次計劃，在 Twitter 上以 #PlayApartTogether 的標籤去宣傳打機抗疫。

歐美以至日本多間遊戲公司如暴雪、Riot Games、光榮等，都有響應呼籲加入是次計劃，在 Twitter 上以 #PlayApartTogether 的標籤去宣傳打機抗疫

同時，世衛又感謝遊戲行業的努力，希望這個 #PlayApartTogether 活動能夠鼓勵更多的人保持安全健康，同時幫助他們減低疫情散播的風險。不過，諷刺的是，世衛在去年把「遊戲成癮症」定義為正式的精神疾病，令遊戲業界大感不滿。但如今卻因為新冠肺炎而與遊戲業界合作，呼籲民眾長時間在家打機減少社交活動。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【免費下載】多個手遊App限時免費　《蠟筆小新》推出即上榜首
今日
【免費下載】多個手遊App限時免費　《蠟筆小新》推出即上榜首
足不出戶遊世界！極光動物園博物館都可網上體驗（附網上連結）
2020/03/29
足不出戶遊世界！極光動物園博物館都可網上體驗（附網上連結）
惡意廣告軟件入侵　Google下架多個兒童遊戲軟件
2020/03/28
惡意廣告軟件入侵　Google下架多個兒童遊戲軟件
【新冠肺炎】世衛推出官方疫情App　助用戶自我診斷病癥
2020/03/27
【新冠肺炎】世衛推出官方疫情App　助用戶自我診斷病癥
《集合啦！動物森友會》破歷代首週銷量紀錄　拆解爆紅之謎！
2020/03/26
《集合啦！動物森友會》破歷代首週銷量紀錄　拆解爆紅之謎！
疫情 日本 Twitter 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 遊戲

下一篇文章

【創業兵團】港初創Return Helper　退貨解決方案助電商平台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】亞博館將引入智能消毒通道　加強館內防疫
【新冠肺炎】亞博館將引入智能消毒通道　加強館內防疫
【Home Office】視像會議好幫手！ZOOM速成教學
【Home Office】視像會議好幫手！ZOOM速成教學
【新冠肺炎】英國訓練狗隻「嗅」出感染者　解決測試劑短缺
【新冠肺炎】英國訓練狗隻「嗅」出感染者　解決測試劑短缺
足不出戶遊世界！極光動物園博物館都可網上體驗（附網上連結）
足不出戶遊世界！極光動物園博物館都可網上體驗（附網上連結）
【附教學】WhatsApp一鍵查身邊有否隔離人士、檢疫大廈資料
【附教學】WhatsApp一鍵查身邊有否隔離人士、檢疫大廈資料
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）