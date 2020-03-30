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【家居抗疫】限時免費App下載　烹飪健身包羅萬有

科技 19:45 2020/03/30

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政府大力呼籲市民留在家中，避免外出受到病毒傳染，市民居家只有電話、電腦相伴，當中亦有不少免費的烹飪、健身app及遊戲供大家充實自己及消磨時間。

新型冠狀病毒肺炎第二波疫情正在爆發，政府大力呼籲市民留在家中，避免外出受到病毒傳染，市民居家只有電話、電腦相伴，當中亦有不少免費的烹飪、健身app及遊戲供大家充實自己及消磨時間。

喜歡煮食的朋友可以趁疫情居家，盡情享受烹飪的樂趣，《愛料理》或能符合烹飪迷心水。該app有各種烹飪菜式供選擇，提供卡路里、食材資訊，以及製作步驟，用戶可以跟住圖文自行烹調，亦可以上載自己做的完成品。

《愛料理》有各種烹飪菜式供選擇，提供卡路里、食材資訊，以及製作步驟，用戶可以跟住圖文自行烹調，亦可以上載自己做的完成品，目前下載量已超過100萬次。（愛料理程式截圖）

《愛料理》程式在iOS及Android平台皆可下載，餸菜圖片吸引，主頁有「月底省錢餐」及「本週新鮮上菜」，以及挑選時令食材的小tips。除了圖片亦有短片教學，食譜由家常小菜如麻婆豆腐、肉絲炒麵，到甜品如天使蛋糕、焦糖千層酥都有。

「雷神」健身app免費6個月

除了健康飲食，要增強抵抗力抗疫，更要保持日日運動。日前電影Marvel《復仇者聯盟》系列，飾演「雷神」的Chris Hemsworth就宣佈，早前自家推出健身App「Centr」，新登記用戶可免費試玩6個月。由3月31日起，只要到官網登記的新用戶便可免費試玩6星期，但6星期後要自行取消訂閱，否則會自動收費。

電影Marvel《復仇者聯盟》系列，飾演「雷神」的Chris Hemsworth早前就宣佈，自家推出健身App「Centr」，新登記用戶可免費試玩6個月，目前下載量已超過10萬次。（Centr程式截圖）

【免費下載】多個手遊App限時免費　《蠟筆小新》推出即上榜首

此外，Apple的年度精選運動App《Keep》亦熱門。當中會將運動教學分為5級，分別是K1初學者至K5進階的程度，可根據個人能力選擇訓練。Apps內提供了超過400個動作組合和真人教練影片，猶如在上私人健身課堂一樣。當中的運動組合包括腹肌訓練、瑜伽、人魚綫訓練、瘦腿訓練等等，可針對不同需要使用。

責任編輯：李彥煒

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