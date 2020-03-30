  • 21°C
香港時間 : 2020330日 (一) 20:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】Uber Eats住宅區生意及合作餐廳　均按年增逾50%

商業 19:50 2020/03/30

分享：

Uber Eats透露，近日（未有透露實際日子）住宅地區訂單大升51%，活躍合作餐廳較去年增長超過50%。(Uber Eats facebook圖片)

新冠肺炎疫情下，不少港人由堂食轉為外賣，以減低傳染風險，變相令外送平台受惠。外送平台Uber Eats接受本報查詢時透露，近日（未有透露實際日子）住宅地區訂單大升51%，活躍合作餐廳較去年增長超過50%，每名食客的訂單數量有所上升，新登記用戶數量亦有見上升。訂單時間的變化較大，現時更多食客於午餐或下午茶時段訂購美食，而晚市及宵夜時段的訂單則些微回落。

>>【疫市營商】外賣需求大　foodpanda生意增一倍

Uber Eats表示，一直致力在香港擴展服務範圍，包括推出更多服務地區、提供新服務如早餐外送、外賣自取，以及最近推出的Eats for Business（E4B），對香港的美食外送市場發展非常樂觀，平台上每日迎來全新送餐夥伴和合作餐廳加盟。

至於是否增聘人手，Uber Eats指，鼓勵更多人加入Uber平台，並協助有意加入美食外送行列的 Uber司機夥伴，成為送餐夥伴的一份子。

>>【疫市營商】eatigo推外賣自取服務　手機點餐高達50%折扣

Uber Eats早前亦公布一系列措施，援助合作餐廳、送餐夥伴及司機夥伴，包括將於未來三個月下調個別合作餐廳的平台服務費，並豁免所有新加入平台成為合作餐廳的一次性啟動費。新增「放在門前」選項，讓用戶可以於結賬時要求送餐夥伴將其 Uber Eats 訂單放在門前，以減少接觸。

記者：朱悅瀅

相關文章

【疫市營商】外賣需求大　foodpanda生意增一倍
今日
【疫市營商】外賣需求大　foodpanda生意增一倍
【外賣優惠】想安坐家中叫外賣？　一文看清有何優惠（不斷更新）
今日
【外賣優惠】想安坐家中叫外賣？　一文看清有何優惠（不斷更新）
【疫市營商】eatigo推外賣自取服務　手機點餐高達50%折扣
今日
【疫市營商】eatigo推外賣自取服務　手機點餐高達50%折扣
【疫市營商】餐飲新規例實施　外賣訂單急升兩成創新高
今日
【疫市營商】餐飲新規例實施　外賣訂單急升兩成創新高
疫情 Uber Eats 外賣 武漢肺炎 新冠肺炎

下一篇文章

【疫市營商】外賣需求大　foodpanda生意增一倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港產口罩】SOSo Mask開售需讚好帖文　每位可訂4盒BFE99口罩每個3元
【港產口罩】SOSo Mask開售需讚好帖文　每位可訂4盒BFE99口罩每個3元
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】Dr. Mask口罩博士生產本地3層口罩 　$120一盒5月發貨
【口罩供應】Dr. Mask口罩博士生產本地3層口罩 　$120一盒5月發貨
【港產口罩】同舟口罩BFE+PFE超95%開售　只限工商客戶
【港產口罩】同舟口罩BFE+PFE超95%開售　只限工商客戶
【口罩供應】Pasión口罩最快3月底推出　百貨公司及網購平台有售
【口罩供應】Pasión口罩最快3月底推出　百貨公司及網購平台有售
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）