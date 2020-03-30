【疫市營商】Uber Eats住宅區生意及合作餐廳　均按年增逾50%

▲ Uber Eats透露，近日（未有透露實際日子）住宅地區訂單大升51%，活躍合作餐廳較去年增長超過50%。(Uber Eats facebook圖片)

新冠肺炎疫情下，不少港人由堂食轉為外賣，以減低傳染風險，變相令外送平台受惠。外送平台Uber Eats接受本報查詢時透露，近日（未有透露實際日子）住宅地區訂單大升51%，活躍合作餐廳較去年增長超過50%，每名食客的訂單數量有所上升，新登記用戶數量亦有見上升。訂單時間的變化較大，現時更多食客於午餐或下午茶時段訂購美食，而晚市及宵夜時段的訂單則些微回落。

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Uber Eats表示，一直致力在香港擴展服務範圍，包括推出更多服務地區、提供新服務如早餐外送、外賣自取，以及最近推出的Eats for Business（E4B），對香港的美食外送市場發展非常樂觀，平台上每日迎來全新送餐夥伴和合作餐廳加盟。

至於是否增聘人手，Uber Eats指，鼓勵更多人加入Uber平台，並協助有意加入美食外送行列的 Uber司機夥伴，成為送餐夥伴的一份子。

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Uber Eats早前亦公布一系列措施，援助合作餐廳、送餐夥伴及司機夥伴，包括將於未來三個月下調個別合作餐廳的平台服務費，並豁免所有新加入平台成為合作餐廳的一次性啟動費。新增「放在門前」選項，讓用戶可以於結賬時要求送餐夥伴將其 Uber Eats 訂單放在門前，以減少接觸。

記者：朱悅瀅