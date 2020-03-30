標普：年底港樓價較高位跌一至兩成　疫情衝擊似97金融風暴

評級機構標準普爾發表報告指，今年首兩個月，香港私人住宅成交量，按年跌27%，料上半年的交投量持續偏低。眼見目前困境，看淡樓市者眾，部分人更認為，樓價將大跌，跌幅更可能高達七成，情況猶如1997年至2003年期間。不過，標普預計，年底時的樓價，只較去年中高位跌一至兩成。簡單來說，標普認為，香港樓市有三因素支撐：一）結構性供應不足、二）低利率、三）已放寬的按揭保險計劃。

報告指出，繼去年社會運動後，今年又有新冠肺炎肆虐，影響香港經濟發展，而自去年6月底，樓價已經跌約8%，跌至2018年底水平，預期年底時的樓價，將較去年中高位跌一至兩成。

標普表示，雖然上半年樓市交投持續偏低，但本地發展商有充足現金，可應付短期到期的債務及開支。不過，新冠肺炎疫情尚未受控，正加劇全球衰退，而外部危機可能使情況惡化。

疫情衝擊料與亞洲金融風暴相若

此外，標普指出，新冠肺炎肆虐，影響亞太區商業環境及消費者情緒，料中國首季經濟將承受巨大衝擊，而歐美各地停工，亦令亞太區陷入衰退，又認為目前需求減弱導致的困局，相當於1997年亞洲金融風暴。

標普預計，亞太區經濟可能到今年稍後時間，才現「U型復蘇」，料今年區內經濟增長只有2.2%。同時，該行已就疫情進行47次評級調整，當中較受影響的行業包括汽車、建築材料、非必需消費品、博彩、金屬及採礦、零售、運輸及交通基礎建設等。

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