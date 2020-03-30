【口罩供應】IT團隊開設銷售平台Fairbuy　最快4月中有逾萬盒推出

▲ 口罩銷售平台Fairbuy創辦人及行政總裁楊嘉俊（右）丶創辦人及技術總監陳國樑（左）分享，希望協助本地口罩生產商加快銷售口罩。

新冠肺炎疫情未止，港人對口罩需求持續高企。有本地IT人組成團隊，斥資約百萬元設立口罩銷售平台Fairbuy，初期將銷售本地生產的口罩，Fairbuy平台預計下星期便會接受港人買家登記，本月中第一批次逾1萬盒口罩將會應市。

Fairbuy兩位創辦人，行政總裁楊嘉俊與技術總監陳國樑接受本報訪問，兩人指，有見早前全城搶購口罩，假貨、「走數」問題更是數之不盡，兩人亦分別有被騙的經驗，故決意自設平台。楊嘉俊指出，不少港商在生產方面都有豐富經驗，但在IT系統相關的知識就未必足夠，早前部分店家網上開賣的混亂亦反映有問題存在，希望協助他們，讓本地生產的口罩能盡快推出市面。

5措施保障消費者公平安心選購

簡而言之，Fairbuy可視為專門售賣口罩的網店，Fairbuy現時已與逾10家本地口罩生產商定下初步協議，後者生產的口罩會有部分甚至全部由Fairbuy售賣。楊嘉俊表示：「有信心4月中有逾萬盒本地口罩推出。」為保障消費者，Fairbuy平台有數項措施，包括：

1. 邀請本地網絡知名的化學科老師李偉瀚（Chemsir）負責抽驗口罩，並會拍攝測試影片，增加消費者對口罩品質的信心；

2. 平台所收款項由第三方律師行，柯伍陳律師事務所（ONC Lawyers）負責保管，完成交易後才會交予生產方，杜絕「走數」的情況；

3. 平台初期只會安排有現貨的口罩發售；

4. 網站採用排隊分流系統Queue-it的技術，冀盡量減少大量市民同時排隊所帶來的系統負擔；

5. 訂立限購措施，每位登記者需以電郵、電話號碼登記，每帳戶每日僅可購買最多兩盒口罩。

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採Queue-it系統 料可應付數萬人同時登入

針對網購排隊分流的問題，陳國樑解釋，採用排隊系統技術，就算有幾十萬人同時登入，可透過先到先得原則，將用戶分流處理，而且會分別在登入、付款等步驟都分別進行分流，相信可有效處理流量。他補充，現時系統正在進行壓力測試，預計可同時處理數萬位用戶的交易。

▲ Fairbuy平台採用Queue-it的系統，減少消費者的不便。圖為開發中系統的畫面。（Fairbuy提供圖片）

▲ Fairbuy表示，平台只會發售有現貨的口罩產品。圖為開發中系統的畫面。（Fairbuy提供圖片）

至於物流安排方面，平台推出初期，買家可選擇從生產點自取，平台會與擁有自取點的本地夥伴合作，而且現時正與物流商討論，希望趕及在平台推出前達成協議，增加市民取貨方法選項。

事實上，市面已開始出現打正旗號銷售口罩的平台，加上其他現有網商，競爭角度而言可謂激烈。Fairbuy現時會定位為只銷售本地生產的口罩平台，分成方面，會向生產商收取分成約10%，主要是作為其約20人的團隊的營運經費。受訪期間，楊嘉俊多次強調，這次創立平台，不是為生意或營利，「大家都知道疫情非常嚴重，希望出一分力幫助有需要的市民。」他指出，整個平台的創立成本一百萬元，預計回本會有困難。較長遠而言，如果市場仍有需求，平台亦希望能找到可持續的方式，繼續營運，但團隊眼前會先集中加快將平台推出的工作。

記者：周俊霖