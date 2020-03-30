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【新股IPO】本港首季新股集資額跌32%至141億元 全球第五

金融經濟 20:06 2020/03/30

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據畢馬威統計，香港今年首季新股上市錄35宗，惟欠缺大型新股上市，集資額按年下跌32％至141億元。

受到新冠肺炎疫情大流行，環球新股市場（IPO）全面受阻。今年香港首季便有數隻準備上市的新股因疫情影響下，推遲及擱置上市計劃。據畢馬威統計顯示，今年首季港交所 （00388） 合共錄得35宗新股上市，集資額按年跌32%至141億元，全球排行第五。

上交所居榜首  港交所排第五

全球IPO市場榜首為上海證券交易所，主要因一宗大型上市項目和科創板持續受追捧而位居榜首，其餘排前五名的證券交易所包括，納斯達克證券交易所、紐交所及泰國交易所及港交所。

畢馬威指出，香港今年首季完成的主板上市宗數高於過去5年同期，但由於缺乏大型新股上市，第一季總集資額按年減少約32%至141億元。畢馬威續指，新冠肺炎疫情持續擴散，將於短期內影響上市活動數目、新股項目估值及資金募集，直至疫情有所改變。

A股集資額按年增逾2倍

A股市場方面，第一季有53宗新股上市，集資總額為806億元人民幣，較去年同期增長217%，主要受到京滬高鐵的大型上市及多宗於科創板上市的項目所帶動。

科創板方面，今年首季完成24宗新股上市，集資總額為294億元人民幣，佔A股集資金額的36%。

相關文章：一文看清 新股孖展金額 MOG首日超購4.1倍 滿貫、智中未足額

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