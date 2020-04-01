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【滙豐股價】滙豐取消派息 9厘息沒了（第四版）

金融經濟 09:38 2020/04/01

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滙豐控股會否聽從歐洲央行所言停派息？

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，歐洲央行呼籲銀行在10月1日前不應派發2019年度及2020年度股息，同時不應作股份回購。滙豐控股 （00005） 和渣打集團 （02888） 股價連日偏軟後，滙豐及渣打同時宣布不派息，兩者股價急跌。滙豐更跌穿40關，低見39.8元。

滙豐今日再跌逾8%，今年累跌三成，現價股息率原本約9厘，但不派息下，意味股價率將下降，9厘甚至10厘息將成泡影。

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近年經營環境拖累滙豐業績向下，但滙豐近年仍維持每股派息51美仙不變。去年滙豐經調整收入為554億美元，增加5.9%，經調整除稅前利潤則為222億美元，上升5%；集團並宣布暫停回購兩年。

渣打方面，今年股價累跌逾四成，現價周息率原本近5厘。渣打股價險守40關，跌逾7%。

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（第四版加入滙豐及渣打決定不派息）

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