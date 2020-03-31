  • 21°C
香港時間 : 2020331日 (二) 14:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【滙豐股價】歐洲央行呼籲停派息　滙豐9厘息成泡影？ 渣打：末期息計劃不改（第三版）

金融經濟 13:17 2020/03/31

分享：

滙豐控股會否聽從歐洲央行所言停派息？

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，歐洲央行呼籲銀行在10月1日前不應派發2019年度及2020年度股息，同時不應作股份回購。消息拖累兩大歐洲銀行股，滙豐控股 （00005） 和渣打集團 （02888） 股價齊跌，滙豐跌2%，收報44.5元；渣打則跌2.2%，收43.25元。

滙豐今年累跌26.9%，現價周息率約9厘，即使經營環境拖累滙豐業績向下，但滙豐近年仍維持每股派息51美仙不變。去年滙豐經調整收入為554億美元，增加5.9%，經調整除稅前利潤則為222億美元，上升5%；集團並宣布暫停回購兩年。

渣打方面，今年股價累跌40.3%，現價周息率亦近5厘。渣打回應查詢指，正小心監察有關情況，目前回購計劃依然開放，而建議派發的末期息依然存在。

券商：現階段未影響滙豐 或暫緩3季派發股息

有分析員指，由於有關暫緩股息建議由歐央行發出，除非英央行及審慎監管局（PRA）發出類似建議，否則暫時未會影響到屬英資行的滙豐。

該分析員補充，不排除英國本周會有相關公布，若參考歐央行籲銀行10月1日前停派股息，以滙豐為例應該只會暫緩分發股息，「或延至年底情況改善時，一次過派發首三季股息」。

（第二版加入分析師意見，第三版加入渣打回應）

相關文章：【滙豐股價】滙豐若推遲派息 股價有何影響？

相關文章：【全球大流行】滙豐中銀渣打分行派籌疏導人流 入分行須量體溫、戴口罩（第二版）

相關文章：滙豐發25億美元優先債 銷售文件預告首季撥備或急增

香港股票 股票 疫情 銀行 每股派息 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 回購 歐洲央行 派息

上一篇文章

【阿里巴巴】阿里巴巴擬購韻達快遞10%股權　涉足內地5大民營速遞公司

下一篇文章

【新股IPO】新威工程今起招股 一手入場費2828元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
美股道指升幅擴大至逾500點　港夜期高水200點（不斷更新）
美股道指升幅擴大至逾500點　港夜期高水200點（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【港產口罩】SOSo Mask：今日中午12時前Facebook讚好、分享、留言 可訂購Level 2口罩（第二版）
【港產口罩】SOSo Mask：今日中午12時前Facebook讚好、分享、留言 可訂購Level 2口罩（第二版）
【滙豐股價】歐洲央行呼籲停派息　滙豐9厘息成泡影？ 渣打：末期息計劃不改（第三版）
【滙豐股價】歐洲央行呼籲停派息　滙豐9厘息成泡影？ 渣打：末期息計劃不改（第三版）
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元