【滙豐股價】歐洲央行呼籲停派息　滙豐9厘息成泡影？ 渣打：末期息計劃不改（第三版）

▲ 滙豐控股會否聽從歐洲央行所言停派息？

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，歐洲央行呼籲銀行在10月1日前不應派發2019年度及2020年度股息，同時不應作股份回購。消息拖累兩大歐洲銀行股，滙豐控股 （00005） 和渣打集團 （02888） 股價齊跌，滙豐跌2%，收報44.5元；渣打則跌2.2%，收43.25元。

滙豐今年累跌26.9%，現價周息率約9厘，即使經營環境拖累滙豐業績向下，但滙豐近年仍維持每股派息51美仙不變。去年滙豐經調整收入為554億美元，增加5.9%，經調整除稅前利潤則為222億美元，上升5%；集團並宣布暫停回購兩年。

渣打方面，今年股價累跌40.3%，現價周息率亦近5厘。渣打回應查詢指，正小心監察有關情況，目前回購計劃依然開放，而建議派發的末期息依然存在。

券商：現階段未影響滙豐 或暫緩3季派發股息

有分析員指，由於有關暫緩股息建議由歐央行發出，除非英央行及審慎監管局（PRA）發出類似建議，否則暫時未會影響到屬英資行的滙豐。

該分析員補充，不排除英國本周會有相關公布，若參考歐央行籲銀行10月1日前停派股息，以滙豐為例應該只會暫緩分發股息，「或延至年底情況改善時，一次過派發首三季股息」。

（第二版加入分析師意見，第三版加入渣打回應）

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