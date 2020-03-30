恒生指數期結日力守23000關 北水湧港股 吸騰訊建行 金融經濟 18:59 2020/03/30 分享： ▲ 恒生指數期結日力守23000關 北水湧港股 吸騰訊建行 港股全日反覆向下。受美股上周五大挫拖累，港股今早亦受影響，但午後突抽高，恒指一度倒升，惟之後又回軟，全日收市時，恒指跌309點至23175點，國指亦跌102點至9402點，成交金額約1079億元。 【今日財經焦點】 恒生指數期結日跌309點 力守23000關 港股回落淡友收手 沽空額再創1個低位 近39億北水湧港股 吸騰訊建行 盈富基金疫市吸資 為ETF威脅論平反? 中國GDP料負增長9.6% 全年增2.5% 【精選投資分析】 10天綫好淡關鍵（第五版） 彈完又跌何時了？高盛教路三大見底指標！ 建行業務均衡可為首選 中行交行股息率7厘 滙豐走勢向下突破 隨時見10厘息 油價再創新低 三桶油已麻木？ 欄名 : 財經焦點速覽 最新專欄文章 更多 財經焦點速覽 - 恒指收跌174點至23352點 滙豐剎停重組計劃！ 2020/03/26 恒指收跌174點至23352點 滙豐剎停重組計劃！ 財經焦點速覽 - 恒指全日升863點至23527點 恒指雙底回升挑戰二萬四關 2020/03/25 恒指全日升863點至23527點 恒指雙底回升挑戰二萬四關 財經焦點速覽 - 恒指反彈967點重上二萬二 黃金表現亮麗！ 2020/03/24 恒指反彈967點重上二萬二 黃金表現亮麗！ 財經焦點速覽 - 港股瀉逾千點 全球經濟會有幾差？ 2020/03/23 港股瀉逾千點 全球經濟會有幾差？ 恒生指數 香港股票 美股 騰訊