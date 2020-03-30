▲ 恒生指數期結日力守23000關 北水湧港股 吸騰訊建行

港股全日反覆向下。受美股上周五大挫拖累，港股今早亦受影響，但午後突抽高，恒指一度倒升，惟之後又回軟，全日收市時，恒指跌309點至23175點，國指亦跌102點至9402點，成交金額約1079億元。

【今日財經焦點】

恒生指數期結日跌309點 力守23000關

港股回落淡友收手 沽空額再創1個低位

近39億北水湧港股 吸騰訊建行

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