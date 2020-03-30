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剛性需求≠買樓需求

股樓投資 19:30 2020/03/30

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今年1月初，香港傳媒已多次報道，武漢出現不知名的新型肺炎。但是香港股市依然上升，投資者更重視的是中美貿易談判達成首階段協議。

一直到了1月20日，國家主席習近平出來講話，要求武漢、湖北領導重視武漢疫情。從那天開始，股市才突然從高峰直跌而下，同時也導致全球股市下跌，但不久，美國股市率先恢復升勢，再創新高，原因之一是美國公布的確診感染人數很少。

但是，原來美國年初所謂的確診人數不多只是一個假象，理由是美國根本沒有進行大規模的檢測，一般人也付不起高昂的檢測費用。直到後來美國政府終於決定大規模進行檢測，而且檢測是免費的，之後才突然發現，美國原來已經很多人感染到這個病毒，於是，全球股市就一瀉而下。香港股市急跌，樓市自然也跟着跌，與去年7月歷史高位比較，中原城市領先指數下跌近9%，成交也大幅下降，所以，現在有不少地產界人士，特別是地產代理，都在呼籲香港特區政府放寬打壓樓價的「辣招」。

不過，我之前提過「辣招」有3種，其中一項額外印花稅（SSD），規定任何人在買樓3年內出售，得繳交SSD，在樓市上升時，SSD可以壓抑短炒，但是在樓市下跌時，反過來阻止業主輕易賣樓，減少供應，反而是托市的工具。因此，大家真的要小心一旦特區政府放寬或解除SSD，樓價會進一步下跌，既然目前香港地產界要求放寬「辣招」的聲音這麼響，想買樓賣樓的人的確應該留意這方面的聲音。

樓價跌，地產發展商也會設法減少新盤供應，新盤供應少了，銷情也比較可觀。不過，近幾次地產發展商推新盤的時候，每一次都只能賣掉八成至九成的新盤，盡管申請登記的人是新盤供應單位的好幾倍。但是，總是有人在最後揀樓的時候放棄了，理由是他們抽到的揀樓次序可能較後，選不到他們心目中的單位，因此決定放棄再等下一次機會。

樓盤供應減少，是不是無法滿足所謂的「剛性需求」？不是的，所謂的「剛性需求」是指住屋需求，要有屋住不一定要買樓，也可以租樓，人們想買樓是因為看好樓價後市，如果看淡樓價後市，「剛性需求」變成了租樓的需求而不是買樓的需求，這次大家應該明白的道理。

本文節錄於649期《iMoney Wealth》置業安居

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。

欄名 : 置業安居

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