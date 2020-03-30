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新加坡放寬貨幣政策 李顯龍憂供應鏈打擊出口

環球經濟金融 18:52 2020/03/30

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新加坡金管局宣布大幅放寬貨幣政策，令新加坡元貶值。新加坡總理李顯龍接受外媒訪問時表示，憂慮疫情下供應鏈中斷將會打擊該國供應及出口，估計疫情過後就業情況需要長時間才可改善。

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新加坡金管局周一（30日）宣布，於現水平的名義有效滙率（NEER）基礎上，將貨幣政策區間的斜度（slope）降至零升值，讓坡元停止升值，寬度（width）則維持不變；局方同時將坡元滙率波動範圍中間價 （mid-point）降至目前水平，讓坡元一次過貶值。

新加坡是少數以控制匯率水平作為貨幣政策的國家，今次亦是該國史上，首次同時調整兩項匯率政策水平。另對上一次調低匯率波動範圍中間價，為金融海嘯發生後的2009年4月。

局方的行動符合市場預期，消息公布後，坡元輕微回軟，報1.4274坡元兌1美元。其後逐步回升，收市升0.1%，報1.4258坡元兌1美元。

金管局估計，新加坡經濟今年將會步入衰退，預料國内生産總值（GDP）萎縮1%至4%。該局更將今年的核心通脹率及整體通脹率的預測範圍，由原來的0.5%至0%，下調至-1%至0%。

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新加坡總理李顯龍接受美國有綫新聞網絡（CNN）訪問時，指出疫情影響全球供應鏈，估計要長達數年時間才可復原。

李顯龍表示，由於許多國家在疫情下無法全力運作，供應鏈也受到干擾，更打擊生產和出口。李顯龍更稱，即使新加坡的抗疫工作已升級，疫情仍令航空業及旅遊業幾乎死亡。

李顯龍認爲，零工經濟（gig economy）下的自僱人士職位或出現蒸發的情況。他相信要直至人們有信心恢復正常社交、出行及人際交往，才有望改善就業情況，預計需時較長。

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新加坡金管局宣布大幅放寬貨幣政策，將滙率區間的斜度降至零升值，新加坡總理李顯龍憂慮新冠肺炎疫情下供應鏈中斷，將會打擊該國出口及供應。

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