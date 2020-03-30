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【免費下載】多個手遊App限時免費　《蠟筆小新》推出即上榜首

科技 18:38 2020/03/30

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以下搜羅了3款限時免費下載的遊戲，而且有趣致卡通片《蠟筆小新》、《Peppa Pig》坐陣，大人細路不妨一齊打機抒悶氣！

新冠肺炎疫情持續至今，人人減少外出，宅在家中難免覺得悶。以下搜羅了3款限時免費下載的遊戲，而且有趣致卡通片《蠟筆小新》、《Peppa Pig》坐陣，大人細路不妨一齊打機抒悶氣！

以電視動畫《蠟筆小新》為主題的手機遊戲新作《蠟筆小新：呼風喚雨的春日部跑壘員！！Z》，上周四（26日）正式登陸日本，於App Store和Google Play平台同步上線，推出當日即衝上App Store免費排行榜第一名，極受粉絲歡迎。

【附連結】Photoshop＋InDesign免費開放　學校IT管理員可申請使用

《集合啦！動物森友會》破歷代首週銷量紀錄　拆解爆紅之謎！

《蠟筆小新：呼風喚雨的春日部跑壘員！！Z》遊戲玩法簡單，採用酷跑方式進行，蠟筆小新將不斷在縱向的操作介面中向前跑，玩家只要郁動手指來避開障礙物，並收集喜愛的物品即可，單單考驗反應和靈敏度。該遊戲關卡以3D技術呈現，畫面相當立體，而且每個角色都有專屬技能，玩家可選擇其他角色加入支援，幫助小新順利過關！

雖然香港地區的App Store無法下載《蠟筆小新：呼風喚雨的春日部跑壘員！！Z》，但玩家可以跨區下載：

於Gmail註冊全新日本Apple ID專用電郵後，
＞登入「日本 App ID 註冊網頁」並完成填表【請按此】
＞打開Gmail信箱於蘋果信件中找回驗證碼
＞回到申請Apple ID頁面上輸入驗證碼，並按繼續，註冊申請成功
＞先在App Store登出原來地區帳號，以日本Apple ID帳號密碼登入取代。

【新冠肺炎】波蘭政府設Minecraft公共伺服器　吸學童留在家中

如果家中小朋友較年幼，熱爆卡通佩佩豬的官方遊戲《Peppa Pig: 開心母雞》，就適合兒童玩了！《開心母雞》是一款原價23港元的兒童遊戲，現時正供免費下載，內含5個小遊戲，包括放種子引導小雞們走出迷宮、跳入泥坑遊戲、完成拼圖等，幫助小孩動腦筋。目前iOS/Android雙平台均可免費下載此遊戲，當中最大特色是，App內完全沒有廣告，而且自推出以來，已在33個國家的兒童應用程式中排名第 1。

另外，原價49.9港元的益智冒險遊戲盜墓者羅拉《Lara Croft GO》，亦正推出限時免費。玩家須對抗駭人強敵、克服危險障礙、逃脫致命陷阱，以及收集古代寶物解鎖新服裝等，謎題超過115關、分為7章節。該App更是蘋果2015年度最佳iPhone遊戲，品質絕對有保證！

責任編輯：姚慧儀

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