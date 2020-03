【呼吸機短缺】英國醫院夥F1車隊平治 研製呼吸機替代品

▲ 持續性正壓呼吸器(CPAP)的入侵性較呼吸機低。(倫敦大學學院圖片)

除了口罩,呼吸機亦成為各國買少見少,對抗新冠肺炎疫情的珍貴醫療物資。日前確診新冠肺炎的英國首相約翰遜跟美國總統特朗普通電話時,提及希望美國提供呼吸機後,倫敦大學學院醫院已成功研製出持續性正壓呼吸器,助病人擺脫呼吸機,希望將有限資源留給最有需要的人。

中國、意大利試用 病人一周離開ICU

《路透社》報道,倫敦大學學院醫已夥拍世界一級方程式(Formula One,F1)車隊平治(Mercedes),成功研製出新款持續性正壓呼吸器(Continuous Positive Airway Pressure,CPAP),現已在倫敦醫院試用。

CPAP靠穩定注入空氣,撐開病人呼吸道,令病人可同步呼吸,不需依靠入侵性呼吸機。CPAP可用作治療肺部未完全發育的早產嬰兒,有助改善肺病兒童的呼吸率和存活率。

新款CPAP曾在中國和意大利試用。其中意大利測試報告指,約50%病人用後可減少對入侵性呼吸機的依賴,情況轉趨穩定,可騰出呼吸機給更有需要的病人。

現時產品已獲批生產100部,將先送往英國倫敦大學醫院進行測試,然後才在各醫院使用。據英國廣播公司(BBC)報道,產品可助病人一周內離開深切治療病房。

騰出有限資源 救助更多生命

倫敦大學學院醫院重症監護顧問Mervyn Singer教授說:

這些設備有助我們將時下緊拙的資源——呼吸機,留給最嚴重的病患,以拯救更多生命。我們希望這些呼吸機,能減輕深切治療醫護和床位的負擔,以及幫助病人在不依靠入侵性呼吸機下痊癒,改變目前的情況。

(These devices will help to save lives by ensuring that ventilators, a limited resource, are used only for the most severely ill. We hope they will make a real difference to hospitals across the UK by reducing demand on intensive care staff and beds, as well as helping patients recover without the need for more invasive ventilation.)

世界衛生組織(WHO)指,80%新冠肺炎患者症狀輕微,不需要住院治療,但每6個人中,會有一人出現重症和呼吸困難,而嚴重患者對呼吸機的需求殷切。

美國總統特朗普早前要求美國兩大車廠通用汽車(General Montor)及福特汽車(Ford)生產呼吸機。

英國政府目前亦向Dyson訂購了1萬台新款呼吸機;當地科技公司Gtech也設計出呼吸機原型,可以無需電源提供所需全部供氧。