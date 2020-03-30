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港府毋須撤辣招

股樓投資 18:57 2020/03/30

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這星期，有幾位樓市專家以新加坡即將撤銷遏抑樓市辣招為由，認為香港亦要撤辣，否則就會輸給鄰國。我覺得現在新加坡與香港，同樣受到新冠肺炎疫情影響，兩地封關封城，最需要做的是，如何擊退病毒，令市民生活回復正常，而非撤銷辣招。

況且現在即使撤辣，根本沒有人可以到新加坡買樓，所以筆者並不認為新加坡撤辣的消息是真確的，或者有人藉新加坡來迫香港政府撤辣。老實說，政府官員現在忙到頭暈，手頭上有無數工作，有排都未輪到撤辣。就算新加坡撤辣，亦如那些專家所說，將市場上購買力吸引過去，到那時候，香港撤辣仍然未遲，如果香港急急忙忙撤辣，而新加坡又不撤，我們有可能墮入越位陷阱。所以撤辣的事，亦不需要急於一時。
新加坡撤辣亦非空穴來風，她雖然在無數世界性指標均居領先地位，例如最自由城市，最適宜居住城市等均名列前茅，很多甚至排世界第一位，香港則拍馬都不上，但是，經濟增長卻不十分理想。

今年1月，有434個新加坡人破產，比香港還要多兩三成，但大家不要忘記，香港自從在去年下半年開始，已經受到社運蹂躪，各行各業生意都萎縮，有人破產是極之正常。反觀新加坡，不但沒有受到社運蹂躪，甚至可以說是香港社運的受惠者，為何破產數字急升，而且1月份數字還未反映新冠疫情的影響，這才會是當局擔心。

加上，屋漏兼逢夜雨，新加坡鎮政府投資公司淡馬錫去年投資失利，總資產由738億美元下降至503億坡元，坡元去年亦貶值7%，一切都證明新加坡經濟未如傳聞中理想，更何況現在受到新冠疫情肆虐，放寬辣招吸引更多外資投資亦非沒有可能，即便是新加坡撤辣，香港亦毋須跟隨。

新、港兩地出招的目的不同，新加坡政府不想太多外地人到當地買樓，令樓價上升以至物價上升，畢竟有85%新加坡市民住在組屋 ，是否撤辣與他們無關。所以，當地撤辣是為了刺激經濟，香港雖然有一半人住在公屋、居屋，但仍然有很多人要買私人住宅。如果沒有辣招，那些仍然未有樓的人，很難與擁有多個物業或者外來人士競爭，結果會令未有住宅單位的市民不滿，辣招是壓制那些已有物業或者外來人士，讓初次置業可以用較合理的價錢買樓，所以香港是不能撤辣，否則就有機會惹起民怨。

本文節錄於649期《iMoney Wealth》鑑古知今

撰文 : 湯文亮 《福布斯》香港排名26位的紀惠集團行政總裁， 資深地產投資者，縱橫樓市30多年， 期間經歷多個升跌浪，對樓市起跌有獨到的看法；認為要參透後市必須以歷史作藍圖，從中汲取教訓，只要融會貫通，必有啟發。

欄名 : 鑑古知今

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