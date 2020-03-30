金管局：未見資金明顯流出　家庭負債佔GDP比率升至80.4%的新高

▲ 金管局表示，並未觀察到有明顯資金流出港元或本港銀行體系。

金管局在《貨幣與金融穩定情況半年度報告》表示，自今年初起爆發的新型冠狀病毒疫情，同時打擊需求及供應，對全球經濟構成有別於以往危機的挑戰。雖然外圍及本地環境存在不明朗因素，但本港外滙及貨幣市場繼續暢順有序運作，在港元滙率較強、總結餘維持穩定、以及存款總額溫和增長的情況下，當局未觀察到有明顯資金流出港元或本港銀行體系。

私人貸款的增長顯著放緩

以半年計，個人貸款增長由2019年上半年的6.7%溫和減慢至下半年的5.6%。在個人貸款的構成部分中，私人貸款的增長顯著放緩，足以抵消了按揭貸款增長的輕微加速。

雖然家庭負債增長在下半年有所放緩，但由於香港經濟在第三季開始顯著收縮，名義本地生產總值下跌，令家庭負債佔本地生產總值（GDP）的比率由2019年第2季的75.8%進一步上升至2019年第4季的80.4%，創歷史新高。

家庭負債佔GDP比率短期內維持高位

儘管經濟活動在經濟衰退期間可能會快速放緩，但家庭的債務未必需要在短期內清償。經濟下行期間，家庭負債的調整通常較本地生產總值的調整為緩慢。相應地，家庭負債佔GDP比率於短期內可能維持在高位。該比率的未來趨勢將取決於未來經濟情況，以及銀行與家庭之間相應的還款安排。

近年來，其他私人用途貸款一直是家庭負債增加的其中一個原因，但在去年下半年增幅有所減慢。此類貸款大部分為私人銀行和財富管理客戶貸款，主要以金融資產（包括股票、基金、債券等）作抵押。

信貸風險屬可控水平

從日常監管工作中，金管局留意到銀行已對這類貸款採取審慎的信貸風險管理措施，包括為各類金融資產抵押品訂立審慎的最高貸款與估值比率、實行有效的追加保證金安排和強制平倉機制等。金管局認為這類貸款的信貸風險屬可控水平。雖然如此，金管局會繼續透過包括對認可機構進行現場審查的監管措施密切關注這些貸款涉及的信貸風險。

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