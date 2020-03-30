【吉利業績】吉利：與富豪合併已聘顧問　今年資本開支預算減11%

▲ 吉利未擬調低全年銷售目標，圖為公司去年業績發布會情況。

吉利汽車 （00175） 2月宣布研究與同系富豪汽車（Volvo Cars）合併，在香港、瑞典兩地上市。吉利行政總裁桂生悅在業績發布會未有透露預測時間表，僅指目前已聘請顧問，強調吉利和富豪合併過程會嚴格合規，盡力公開透明。桂生悅重申，若不完成合併，富豪汽車會獨立上市，各方效益都會失去。

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桂生悅又重申，合併對兩個品牌都有多個好處，包括可分享富豪（內地譯為沃爾沃）在自動駕駛的全球領先優勢，令集團成為「真正的科技公司」；合併後從高檔至入門級4個級別都有新能源汽車產品；提高研發、品牌能力；減省關連交易成本，並指若富豪獨立上市，就需要設有「防火牆」，令雙方發展遇上樽頸和天花板。

首兩個月銷售跌45% 不改全年增長目標

吉利去年盈利跌35%，期內批發銷量跌9%，即使新冠肺炎年初爆發，但吉利未擬修改全年銷售目標141萬輛，相當於按年增4%。淅江吉利總裁、吉利汽車執董安聰慧稱，仍然有信心達到全年銷售目標，指出今年吉利集團整體有6款新車，以品牌劃分，吉利、領克（Lynk & CO）和幾何，分別佔3款、2款和1款，稱6款產品不會與現有車款重疊，而當中3款產品會用現有工廠生產，提高產能使用率。

吉利汽車副主席李東輝補充，若以零售銷量計，去年銷量按年升1%，今年以來吉利零售銷量市佔率提高，1月、2月市佔率分別達7.3%和7.5%，形容目前訂單形勢良好。

吉利首兩個月銷量按年跌45%至13.3萬輛，未完成銷量目標的一成。

不裁員減薪拖糧 資本開支預算減

吉利在業績報告形容今年可能是歷來最艱辛一年，安聰慧補充，集團長期規劃不改，「不裁員、不減薪、不延發薪金」，會以員工內部調動處理，而集團與富豪合作，研發進程不會因瑞典、中國疫情而變，現時零件供應在吉利可控範圍之內，也不會更改領克今年第4季在歐洲銷售的目標。

李東輝就指，今年現金流管理有挑戰，調整今年研發、廠房等資本開支預算，料全年投入68億元人民幣，較預先預算少11%。他續指，會在營銷費用著手節流，而近期大宗商品價格也有下跌。

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