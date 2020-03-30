  • 21°C
香港時間 : 2020330日 (一) 18:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

溫布頓網球賽據報周三宣布取消 「不改期不現實」

環球社會熱點 18:09 2020/03/30

分享：

全球體壇受新冠肺炎疫情影響，網球大滿貫亦不例外。每年在夏季舉行的溫布頓網球賽，據報周三（4月1日）宣布取消。知情人士形容，在當前情況下，取消是毋庸置疑、必要的，「不改期不現實」。

英媒引述德國網球聯會（DTB）副主席Dirk Hordorff稱，因新冠肺炎大流行，溫布頓網球賽主辦方周三宣布取消今年賽事。

英超暫停至4月30日 全球體育賽事疫情安排一覽

【美國疫情】「特朗普果然讓美國第一」希拉莉言論捱轟

全英草地網球和門球俱樂部（AELTC）早前指，原定在今年6月29至7月12日上演的溫網不會閉門作賽。AELTC宗有回應取消的賽事消息。

Dirk Hordorff 表示：

想像一下，因旅行禁令，我們目前有一場國際網球比賽，仍吸引來自世界各地的數十萬遊客到訪，這完全是不現實、無法想像的。

溫布頓網球賽據報周三宣布取消 「不改期不現實」

【德國疫情】州財長自殺 曾憂慮疫情經濟危機

「人終須一死」巴西總統淡化疫情 續會晤支持者

原定於5月18日至6月7日舉行法國網球公開賽，延遲至9月20日至10月4日舉行。不過，法國網球聯會（FFT）遭各地網球運動員嚴厲抨擊，被指缺乏溝通，新賽期或與其他賽事相隔太近，運動員休息時間減少。

若美國網球公開賽如期在8月31至9月13日上演，屆時將迎來五周連戰兩大滿貫的情況。Dirk Hordorff料，法網也不會如期舉行，需再改期。

紐約社交距離令違者罰2000元 等於違泊拖車罰款額

【美國疫情】特朗普：醫院由得口罩被偷 才會短缺

相關文章

【德國疫情】州財長自殺 曾憂慮疫情經濟危機
今日
【德國疫情】州財長自殺 曾憂慮疫情經濟危機
【口罩短缺】美國FDA批准口罩消毒技術 日增40萬個N95重用
今日
【口罩短缺】美國FDA批准口罩消毒技術 日增40萬個N95重用
「人終須一死」巴西總統淡化疫情 續會晤支持者
今日
「人終須一死」巴西總統淡化疫情 續會晤支持者
【美國疫情】航空公司等唔切 促華府盡快磅水否則炒人
今日
【美國疫情】航空公司等唔切 促華府盡快磅水否則炒人
【美國疫情】「特朗普果然讓美國第一」希拉莉言論捱轟
今日
【美國疫情】「特朗普果然讓美國第一」希拉莉言論捱轟
疫情 傳染病 運動 網球 法國 美國 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【呼吸機短缺】英國醫院夥F1車隊平治 研製呼吸機替代品

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月30日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【歐洲疫情分佈圖】意大利新增確診放緩 棺材堆滿教堂
【歐洲疫情分佈圖】意大利新增確診放緩 棺材堆滿教堂
【美國疫情】凍櫃車成停屍間 紐約日增過百死
【美國疫情】凍櫃車成停屍間 紐約日增過百死
【荷蘭疫情】緊急回收60萬個不合格中國口罩
【荷蘭疫情】緊急回收60萬個不合格中國口罩
【美國疫情】特朗普：死10萬人已很好
【美國疫情】特朗普：死10萬人已很好
新型冠狀肺炎全球疫情（03月30日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月30日 時間18:00）
【美國疫情分佈圖】佔全球確診20% 特朗普：死亡兩周見頂
【美國疫情分佈圖】佔全球確診20% 特朗普：死亡兩周見頂