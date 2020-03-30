全球體壇受新冠肺炎疫情影響，網球大滿貫亦不例外。每年在夏季舉行的溫布頓網球賽，據報周三（4月1日）宣布取消。知情人士形容，在當前情況下，取消是毋庸置疑、必要的，「不改期不現實」。

英媒引述德國網球聯會（DTB）副主席Dirk Hordorff稱，因新冠肺炎大流行，溫布頓網球賽主辦方周三宣布取消今年賽事。

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全英草地網球和門球俱樂部（AELTC）早前指，原定在今年6月29至7月12日上演的溫網不會閉門作賽。AELTC宗有回應取消的賽事消息。

Dirk Hordorff 表示：

想像一下，因旅行禁令，我們目前有一場國際網球比賽，仍吸引來自世界各地的數十萬遊客到訪，這完全是不現實、無法想像的。

▲ 溫布頓網球賽據報周三宣布取消 「不改期不現實」

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原定於5月18日至6月7日舉行法國網球公開賽，延遲至9月20日至10月4日舉行。不過，法國網球聯會（FFT）遭各地網球運動員嚴厲抨擊，被指缺乏溝通，新賽期或與其他賽事相隔太近，運動員休息時間減少。

若美國網球公開賽如期在8月31至9月13日上演，屆時將迎來五周連戰兩大滿貫的情況。Dirk Hordorff料，法網也不會如期舉行，需再改期。

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