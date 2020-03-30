【業績】合興末期息減59%　石禮謙辭任獨立非執董

▲ 合興集團去年純利按年微升0.6%至1.04億元，派末期息0.248港仙。

於內地經營吉野家、冰雪皇后等品牌的合興集團 （00047） ，公布去年業績，純利按年微升0.6%至1.04億元（人民幣，下同），收入按年增長5%至21億元。末期息按年減少59%至0.248港仙。集團解釋，由於去年增加38間新店舖，帶動吉野家及冰雪皇后產品的外賣營業額分別提高8%及49%，當中吉野家的外賣銷售額增加至吉野家銷售總額的4成。但銷活動增加、主要經營成本及第三方平台收費上漲均令集團盈利能力承壓。

此外，整體同店銷售增長1.3%，其中吉野家錄得同店銷售增長1.3%；冰雪皇后由於外送服務銷售增加，同店銷售增長1.9%。按地區劃分，北京、天津、河北省都會地區繼續為最大市場， 吉野家產品收入佔比達85%。

至於新冠肺炎疫情影響，合興表示，在疫情中損失重大，即使若干店舖暫時停業，但仍有保證一定數量的店舖正常營業，同時密切關注疫情動向，時刻將僱員與顧客的健康安全放在重要位置。集團計劃在今年上半年會放慢開店的步伐，把資金集中在保障營運上。

同時，石禮謙將卸任公司獨立非執行董事職務，因其需要投放更多時間於其個人興趣上。

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