探同屋苑朋友變業主　買家低市價半成購登峰．南岸

股市不斷尋底，市場筍盤處處，資金持續湧入樓。一名買家探訪居住在香港仔登峰．南岸的朋友後，就鍾情於該屋苑，其後他在網上看到同類型單位放售，便立即約看，看樓後即拍板以519萬元入市。美聯物業助理聯席董事丘松原表示，上述買家為外區客，購入登峰．南岸高層D室單位，實用面積約為254平方呎，間隔為一房及開放式廚房，業主原叫價約528萬元，議價後以519萬元成交，減幅約2%，折合實用呎價約為20,433元，較市價低逾半成。原業主於2016年10月份以約519.9萬元購入上述物業，帳面輕微蝕讓沽售。

該屋苑較早前也錄得租客變業主個案，一名買家剛以550萬元購入登峰．南岸極高層B室，實用面積約254平方呎，實用呎價約21,654元。據了解，該買家多年前曾入票認購該盤一手單位，但未能購入心儀單位，其後租樓住此，近期見上述放盤樓盤與多年前相若，故拍板購入單位。資料顯示，原業主於2015年12月以約536.7萬購入上述物業，是次成交帳面只微賺約13萬元。

於2017年新入伙的登峰‧南岸，屬區內樓齡較新的物業，為單幢式設計，走精品住宅路線，設有小型住客會所，室外泳池及健身室等康樂設施。物業坐落田灣內街登峰街，離香港仔市中心約5分鐘步程，附近街市、商場等配套俱全，生活便利。

想掌握投資先機：即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!