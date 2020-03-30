【內房業績】瑞安房地產去年多賺1%至19億人幣 末期息維持8.4仙

▲ 瑞安房地產主席羅康瑞指，集團的建築、銷售項目將受到疫情而延期。

瑞安房地產 （00272） 公布去年業績，主席羅康瑞形容今年為充滿挑戰的一年。他表示，受到新冠肺炎影響，部分租戶有要求減租、建築項目及銷售將會延期，對集團的收入有一定的影響。並指由於消費者在疫情期間避免外出，導致購物中心的客流量銳減，鑒於疫情似乎受到了控制，客流量和消費支出的下滑有望得到緩解，繼續加強以上海為策略重心。

純利按年增1%至19.3億元（人民幣，下同），派末期息8.4港仙，連中期息3.6港仙，全年派12港仙，與去年持平，現價股息率9.4厘。

期內，收入按年下跌58%至103.9億元，因已確認的物業銷售大幅下跌所致。毛利率按年增22個百分點至51%

集團去年全年已確認物業銷售總額按年下跌46%至120億元；合約物業銷售額及其他資產處置按年下跌44%至222.8億元，主要因去年沒有其他資產處置。

截至去年底，交付客戶並確認為收入的已鎖定銷售總額為118億元。

瑞安房地產收報1.27元，跌2.3%，成交1560萬元。

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