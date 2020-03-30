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【內房業績】瑞安房地產去年多賺1%至19億人幣 全年銷售目標140億（第二版）

金融經濟 18:39 2020/03/30

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瑞安房地產主席羅康瑞指，集團的建築、銷售項目將受到疫情而延期。

瑞安房地產 （00272） 公布去年業績，主席羅康瑞形容今年為充滿挑戰的一年。他表示，受到新冠肺炎影響，部分租戶有要求減租、建築項目及銷售將會延期，對集團的收入有一定的影響。他又指，今年首季樓盤銷情很低，當中上海新天地的銷情大跌9成，不過近兩至三周的銷售回復得很快，料樓盤銷售短期內恢復。集團預計，今年總體住宅銷售目標達140億元（人民幣，下同）。

目前公司有2個發展中的住宅物業及一個發展中的商業物業位於武漢，羅康瑞表示集團會密切留意武漢的市場，又表示仍然對武漢市場有信心。集團表示，位於武漢的項目尚未開業，待4月後才正式開業，至於其他項目則達到85％的復工水平。

瑞安管理(上海)董事總經理王穎表示，各工地進度延誤2至3個月，雖然大部分工地已經開始復工，但因物流配送受阻，原材料出現短缺，故復工後進度緩慢。

集團去年全年純利按年增1%至19.3億元，派末期息8.4港仙，連中期息3.6港仙，全年派12港仙，與去年持平，現價股息率9.4厘。

期內，收入按年下跌58%至103.9億元，因已確認的物業銷售大幅下跌所致。毛利率按年增22個百分點至51%

集團去年全年已確認物業銷售總額按年下跌46%至120億元；合約物業銷售額及其他資產處置按年下跌44%至222.8億元，主要因去年沒有其他資產處置。

截至去年底，交付客戶並確認為收入的已鎖定銷售總額為118億元。

瑞安房地產收報1.27元，跌2.3%，成交1560萬元。

（第二版更新銷售目標、復工進度）

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