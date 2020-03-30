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【業績見頂？】美團去年虧轉盈　預警本季再度見紅

股樓投資 17:51 2020/03/30

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ATM成員之一的美團點評 （03690） 公佈上季業績，集團連續三季實現盈利，上季溢利約14.6億元（人民幣，下同） ，上年同期則虧損約34億元，非國際務報告準則（Non-IFRS）經調整溢利為22.7億元。美團上季收入增長42%至281.6億元。由於新冠肺炎1月才爆發，美團這份業績尚未反映事件對業務的影响。美團亦預警本季將錄經營虧損。

綜合全年表現，美團收入增長49.5%至975.3億元，全年亦實現扭虧，年內溢利錄得22.4億元，Non-IFRS溢利則錄得46.6億元。

美團上季交易金額按年增長37.6%至1899億元，餐飲外賣、到店酒店及旅遊、新業務三大業務板塊交易額均錄3成以上增長。

佔美團收入約56%的餐飲外賣業務上季交易筆數按年增長37%至25億筆，交易額增長4成至1121億元，收入增長43%至157億元，毛利率按年改善4.3個百分點至17.7%。

美團表示，新型冠狀病毒的爆發對公司首季度業務產生下行壓力，餐飲外賣以及到店、酒店及旅遊等業務在需求以及供應方面均面臨重大挑戰，由於受疫情影響，估計首季收入將會錄得按年負增長及經營虧損，現階段亦無法完全確定對全年的預期影響，而一旦疫情持續，未來幾個季度的經營業績亦會受到不利影響。

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撰文 : 李尚毅

美團點評－W（03690） 美團點評 板塊 人民幣 外賣 餐飲 酒店 壓力 疫情

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