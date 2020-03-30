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三桶油埋單計數　去年日均賺4.5億

股樓投資 17:40 2020/03/30

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三桶油先後公布成績表，按照國際財務報告准則，中石化（00386）去年實現營業額及其他經營收入為2.97萬億元（人民幣，下同），按年增長2.6%，創歷史新高；公司股東應佔利潤為575億元，每股盈利0.475元。

中石油（00857）按國際財務報告准則，去年營業收入2.52萬億元，按年增長6%，經營利潤1,217.62億元；股東應佔利潤456.82億元，按年下降13.9%。

至於中海油（00883），去年收入按年升2.4%至2,332億元，其中油氣銷售收入1,972億元，按年上升5.7%﹔股東應佔利潤大幅增至610.5億元，按年上升15.9%。

三者中，以中海油的盈利表現較佳，平均每日賺1.67億元，三桶油合計日賺4.5億元。而中石化的生意規模最大，日均收入達81.37億元。

然而，隨着今年國際油價急挫，紐約期油已下滑至20美元水平一桶，三桶油對今年前景都趨於審慎。面對石油行業「寒冬」，三者均不排除會重新考慮今年的資本開支計劃，作動態優化調整投資項目。

三桶油今日（30日）股價表現分歧，中石油及中石化同樣逆市向上，分別升2.7%及1.1%，而中海油則跟隨大市下跌2.6%。

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