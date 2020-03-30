新冠肺炎確診數目大增　樓市交投未見明顯回軟

股市持續不穩，本港新冠肺炎確診個數目大增，同時港府政府於上周實施了新的防疫措施，招限制人群聚集，但樓市交投仍算不俗。剛過去的周末（28日至29日）一手市場在未有全新項目開售下，交投量尚算平穩；而二手成交也企穩雙位數字，顯示準買家需求仍大。

剛過去的周末一手市場未有全新項目開售，主要銷售餘貨，惟市場仍錄得逾50宗成交，相對於前一個周六將軍澳日出康城OCEAN MARINI進行次輪銷售102伙，交投量按周只跌約56%，銷情已不錯。其中新地（00016）將軍澳日出康城晉海II於期內推出7伙，全數沽清。至於中國恒大（03333）屯門掃管笏恆大．珺瓏灣2期，於期內也沽出8伙。至於信置（00083）旗下大埔白石角逸瓏灣8也於上周六推售共107伙餘貨（連同招標），最後成功售出6伙，全為2座H室3房一套單位，實用面積為700平方呎，平均每伙成交樓價約981萬元，項目累售單位增至427伙，套現逾39億元。其餘項目如嘉華國際（00173）九龍東啟德嘉峯匯、長實（01113）深水埗愛海頌及新地元朗PARK YOHO Napoli，也分別售出5伙。

也有新盤錄得創新高成交，由宏安地產（01243）牽頭發展的油塘曦臺，項目於2座37樓A室連天台特色單位，實用面積1,274平方呎（連886平方呎天台），於上周六以3,784.8萬元售出，呎價29,708元，無論是成交價及呎價，也創該項目及區內新高。

二手方面交投量未有因此大幅回軟，據中原地產的數據，中原地產十大屋苑剛過去的周末錄得15宗成交，按周減少2宗或12%，交投雖稍為回落，但仍保持雙位數水平。嘉湖山莊成交最多，錄得4宗，其次為映灣園，錄3宗，太古城及新都城各錄2宗，康怡花園、海怡半島、美孚新邨、沙田第一城各錄1宗，麗港城及黃埔花園則零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，儘管新型肺炎疫情為本港帶來另一波衝擊，不過剛性需求殷切，預計低息環境持續，長遠樓市仍然看好。近期樓價下行，不少買家不想錯過疫情下趁低吸納的機會，故於做足防禦措施下，亦願意外出睇樓，遇到平盤亦會果斷入市。

再看另一個代理的數據，據美聯物業分行統計，剛過去週末 (3月28日至29日)10大藍籌屋苑錄得約15宗買賣成交，只較上週末錄得的約17宗減少約11.8%，仍然連續7個週末錄得雙位數。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，新冠肺炎擴散至海外，香港亦「二度爆發」，特區政府一週內公佈多項措施，限制港人聚會及外出活動，全港氣氛回復緊張狀態。不過，新實行的四人聚會限制雖然影響睇樓活動，但是未阻市民的入市熱情，業主叫價因應疫情回軟，更成為不少剛需客入市的誘因，加上近期未有全新盤登場，市場聚焦二手，故本週末二手成交的回落幅度未算太大，反映剛需未減，相信只待肺炎情況改善，樓市成交即有望隨購買力爆發而反彈。

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