【疫市買賣】美國會議員受查　疑用內部消息套現逾百萬美元

新冠肺炎引起全球疫情下,美國股市多次觸發熔斷機制,有知情人士向美國有線電視新聞網(CNN)透露,美國司法部目前正就國會議員,在市場急跌前進行股票買賣交易的行為展開調查。

調查由美國司法部與美國證券交易委員會(SEC)共同進行,重點集中於國會議員,是否試圖從有關新冠病毒的非公開消息中獲利,目前調查仍處於開始階段。一名消息人士還透露,美國聯邦調查局(FBI)已至少聯絡一位議員調查有關交易的消息。

美國媒體連日來報導,數名國會參議員比公眾更早獲得有關新冠肺炎疫情的消息,並利用這些內幕消息,在股市暴跌前拋售股票和其他金融資產,其中最備受關注的是美國國會參議院情報委員會主席理查德•伯爾(Richard Burr)。

上周,溫德姆(Wyndham)酒店股東艾倫·雅各布森在華盛頓特區聯邦法院提出訴訟,指控伯爾涉嫌在內部冠狀病毒簡報會後,作出股票出售行為。控方指控伯爾是「在國難當前趁火打劫(acted as a scofflaw in a time of national crisis)」,並利用內部消息在跌市前售出多達170萬美元(1318萬港元)的股票,導致市場崩潰。

本月20日,伯爾發布一份聲明,指自己已要求參議院道德委員會公開透明地調查自己,他說外界根據後來發生的事推斷前因,但他賣股票的判斷是「全部依靠公開新聞報導」。

