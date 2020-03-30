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【疫市買賣】美國會議員受查　疑用內部消息套現逾百萬美元

環球政經 18:19 2020/03/30

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新冠肺炎引起全球疫情下，美國股市多次觸發熔斷機制，有知情人士向美國有線電視新聞網（CNN）透露，美國司法部目前正就國會議員，在市場急跌前進行股票買賣交易的行為展開調查。

調查由美國司法部與美國證券交易委員會（SEC）共同進行，重點集中於國會議員，是否試圖從有關新冠病毒的非公開消息中獲利，目前調查仍處於開始階段。一名消息人士還透露，美國聯邦調查局（FBI）已至少聯絡一位議員調查有關交易的消息。

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美國媒體連日來報導，數名國會參議員比公眾更早獲得有關新冠肺炎疫情的消息，並利用這些內幕消息，在股市暴跌前拋售股票和其他金融資產，其中最備受關注的是美國國會參議院情報委員會主席理查德•伯爾（Richard Burr）。

上周，溫德姆（Wyndham）酒店股東艾倫·雅各布森在華盛頓特區聯邦法院提出訴訟，指控伯爾涉嫌在內部冠狀病毒簡報會後，作出股票出售行為。控方指控伯爾是「在國難當前趁火打劫(acted as a scofflaw in a time of national crisis)」，並利用內部消息在跌市前售出多達170萬美元(1318萬港元)的股票，導致市場崩潰。

本月20日，伯爾發布一份聲明，指自己已要求參議院道德委員會公開透明地調查自己，他說外界根據後來發生的事推斷前因，但他賣股票的判斷是「全部依靠公開新聞報導」。

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