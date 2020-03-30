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標普料年底本港樓價較高位跌20%　疫情對亞太區衝擊與金融風暴相若

金融經濟 17:25 2020/03/30

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標普預測年底本港樓價料較高位下跌10%至20%。

評級機構標準普爾發表報告指，今年首兩個月香港私人住宅成交按年下跌27%，預計上半年交投持續保持低迷，年底樓價料較高位下跌10%至20%。標普的報告又稱，新冠肺炎疫情衝擊亞太地區商業環境及消費者情緒，預計對亞太地區的衝擊相當於1997年亞洲金融風暴。

年底本港樓價料較高位跌一至兩成

標普稱，本港住宅物業市場受到本地結構性供應不足及低利率所支撐，去年10月政府放寬按揭保險計劃的樓價上限亦帶來支持。報告指，繼去年下半年的社會動盪後，今年的新冠疫情大流行將再為香港經濟帶來混亂。目前房價已自去年6月底的高位回調約8%，跌至2018年底相若水平，預期到今年底，住宅樓價較去年中的高位將下跌10%至20%。

疫情衝擊與亞洲金融風暴一樣大

此外，標普預測，中國首季經濟受到巨大衝擊，歐美各地停工亦會令亞太區陷入衰退，目前預計亞太地區的衝擊將與亞洲金融風暴一樣大，預測亞太區內今年經濟增長料只有2.2%，可能要到今年稍後時間才會出現U型復甦。

該行已就疫情在亞太地區採取了47項評級調整，較受影響的行業包括汽車、建築材料、非必需消費品、博彩、金屬及採礦、零售、運輸及交通基礎建設等。

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