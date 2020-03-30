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【疫市營商】外賣需求急增帶挈 　餐具批發商新客飆升4成

商業 17:18 2020/03/30

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近期多了餐廳提供外賣，帶動外賣用品的需求增加。（資料圖片）

自新冠肺炎疫情爆發以來，不少食肆加入外賣行列，冀開闢新出路。除了外賣平台有所得益外，外賣用品批發亦因而受惠。有批發商透露，疫情爆發後，新客戶數量急升3至4成，生意額亦升逾20%。

【疫市營商】餐飲新規例實施　外賣訂單急升兩成創新高

經營外賣用品批發的Fever Creation接受本報訪問時表示，近期多了餐廳提供外賣，帶動外賣用品的需求增加。負責人林小姐稱：「新客數量增加3至4成，平均每宗定單1000元左右。」她透露，大部分新客都是小規模食肆，不過定單數量不算太穩定。「有部分仍未再次落單，有部分則每2至3星期落單一次。」

需求急增　惟不會加價
受惠於新客戶增加，Fever Creation的生意額亦增加超過20%。目前最普通的塑膠方形餐盒每個大約0.8元，而紙盒的價錢則略高，每個約1.2元。雖然需求上升，但林小姐無意調整價格。她希望產品價格維持穩定，使客人的購買量增加。

【疫市營商】火鍋店外賣挽生意　推外賣專屬套餐128元起

不過，主打環保外賣餐具的艾科環保則表示，暫時定單量未有明顯增幅。負責人潘先生表示，近期僅多了3至4個查詢，主要是咖啡店。雖然近期外賣需求上升，但他同樣無意加價。潘又相信，疫情過後外賣市道亦會打回原形，對外賣餐具供應商未有長遠動力。

記者：葉泳珊

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