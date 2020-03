▲ 新冠肺炎疫情更持續拖累德國經濟,德國黑森州財長舍費爾(Thomas Schafer)疑因憂慮疫情下財政措施無法滿足民眾期望,自殺身亡。

歐洲的新冠肺炎疫情嚴峻,德國增至逾6.2萬人確診,其中541人死亡。疫情更持續拖累德國經濟,德國黑森州財長舍費爾(Thomas Schafer)疑因憂慮疫情下財政措施無法滿足民眾期望,而自殺身亡。

彭博社報道,舍費爾上周六(28日)被發現陳屍於鄰近法蘭克福的霍赫海姆(Hochheim)鐵路路軌旁。警察及調查人員表示,經詢問目擊者及作現場調查後,相信舍費爾是自殺身亡。

黑森州長布菲耶(Volker Bouffier)認爲,舍費爾選擇自殺可能與新冠肺炎疫情下的經濟危機有關。布菲耶指,舍費爾在經濟危機下感到不知所措,曾擔心未必可實現人們對財政援助的的巨大期望。

布菲耶更表示:

他顯然找不到出路,他感到絕望和離開了我們。

(He apparently couldn’t find a way out. He was in despair and left us.)

54歲的舍費爾為德國執政黨基督教民主聯盟(CDU)成員,於2010年起出任黑森州財長。外界更一直視其為現任黑森州長布菲耶的接班人。

責任編輯:鄭錦玲