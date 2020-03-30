【藍籌業績】中生製藥去年基本純利升1成 集採中標藥物銷售及利潤未達標

▲ 中生製藥去年基本純利增長1成，但帶量採購中標藥物銷售及利潤未如預期。圖為中生製藥行政總裁謝炳（左）及執行董事謝炘(右)。（張永康 攝）

中國生物製藥 （01177） 公佈去年業績，收入增長16%至242.3億元（人民幣，下同），純利跌7成至27億元，若撇除因收購北京泰德24%權益而產生的一次性分階段收購收益及新增可識別無形資產年度攤銷費用，以及權益投資及金融資產未實現公允價值虧損影響，歸屬於母公司持有者應佔基本盈利增長1成至31.3億元。

中生製藥董事會建議派發末期息每股2港仙，按年持平，全年派息8港仙。

中生製藥指，年度內集團先後有5個原優勢品種在兩輪集中帶量採購中中標，受降價幅度影響，銷售業績和利潤未達預期。此外，「凱時」獲列入國家輔助用藥目錄對銷售影響較大，銷售業績下滑。不過中生製藥指，集中採購令集團得以將更多資源用於加強研發，學術推廣更專注於抗腫瘤產品和競爭較小的其他新產品，而近年新上市的抗腫瘤藥物「安羅替尼」又有2個新適應症獲批，銷售取得極大成功。

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