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【口罩短缺】美國FDA批准口罩消毒技術 日增40萬個N95重用

環球社會熱點 17:01 2020/03/30

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FDA批准口罩消毒技術

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情於全球大流行，美國感染人數不斷增加，而口罩等醫療物資極度短缺。經過美國總統特朗普敦促，FDA解除對口罩消毒公司Battelle的滅菌技術限制，允許其大量消毒N95口罩，料每日可增加40萬個N95口罩讓醫護重用。

美國食品和藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）周日（29日）向口罩消毒公司Battelle發出豁免，指Battelle被授權在每個工作室對最多1萬個N95口罩進行消毒，其機器可以使N95重複使用20次。

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該公司擁有兩台消毒機器，每台機器每天可消毒8萬個口罩，準備運往俄亥俄州。另外，公司還準備把消毒機器在紐約、西雅圖和華盛頓特區機器，這意味著在短期內，每天最多可清潔40萬個口罩。

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FDA最初限制Battelle每天只能消毒1萬個口罩，這引發俄亥俄州州長德維恩（Mike DeWine）極大的憤怒，指出這項解決方案有可能挽救現在和將來美國各地的生命。他親自與美國總統特朗普溝通，希望總統可以向FDA施壓。

其後，特朗普在社交平台Twittter發文：「希望FDA可以盡快批准口罩滅菌設備運作。根據州長德維恩的說法，俄亥俄州公司Battelle，其設備可以快速對口罩進行消毒。」

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責任編輯：曾子龍

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