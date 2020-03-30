大家樂重返海嘯價 抗逆股不抗「疫」

本港疫情出現第二輪高峰期，港府禁市民聚集以減低疫情傳播，新例令食肆入座人數大減，快餐股大家樂 （00341） 首當其衝，周一股價破底，重返2008年金融海嘯時的水平。

大家樂周一曾挫5%，低見12.7元，股價重回2008年金融海嘯價。於2008年10月，當恒指創海嘯低位時，大家樂當時的股價底部為12元水平。

另一快餐股大快活 （00052） 日前亦創52周低，低見14.56元，為2012年以來的低位。

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兩隻傳統本地快餐股，齊齊捱沽，主要由於肺炎疫情嚴重打擊食肆。政府剛推行的禁止聚會新例，更是重擊食肆。現時食肆每張枱要相隔分開至少1.5米，而且每枱不能坐多於4名顧客，將影響食肆人流及生意，因而令大家樂及大快活受壓。

這兩隻老牌本地快餐股，一向被視港股中逆市防守股。在過去的經驗由於主打平民餐飲，在經濟周期轉差了，快餐店的生意亦不會受太大衝擊，畢竟經濟差，市民亦要吃飯，更有傳統思維是指經濟差，市民更會傾向光顧平民食肆 。加上派息穩定，因而大家樂及大快活一直被視為抗逆力強的股份。

海嘯時大家樂未受累 反增派息

事實上，海嘯期間，大家樂正好示範了其抗逆能力，於截至2009年3月的年度，即經歷海嘯後的首份業績，大家樂交出亮麗的成績表，當年溢利再創歷史新高達4.4億元，按年增5%。當年大家樂更慷慨增派息，全年派息按年升3成。

不過，今次經濟周期回落的風眼正為零售及餐飲業，令兩隻老牌快餐股的抗逆能力失靈。

今次周期回落 餐飲股正值風眼抗逆力失靈

早於去年11月時，大家樂披露截至9月底的中期業績，已反映中期盈利按年大跌34.5%。現時疫情令餐飲業雪上加霜，大家樂截至今年3月底的業績進一步轉弱，甚至要削減派息，均是預期之事。

大快活同樣身處困境，截至去年9月中期業績，中期盈利按年少賺43%。值得留意的是，大快活中期派息已按年大減4成，業績續弱，末期息若再減亦不足為奇，因而大快活目前現價7厘的股息率，未必有保證。

責任編輯：錢家鋒