  • 21°C
香港時間 : 2020330日 (一) 18:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

大家樂重返海嘯價 抗逆股不抗「疫」

金融經濟 17:17 2020/03/30

分享：

本港疫情出現第二輪高峰期，港府禁市民聚集以減低疫情傳播，新例令食肆入座人數大減，快餐股大家樂 （00341） 首當其衝，周一股價破底，重返2008年金融海嘯時的水平。

大家樂周一曾挫5%，低見12.7元，股價重回2008年金融海嘯價。於2008年10月，當恒指創海嘯低位時，大家樂當時的股價底部為12元水平。

另一快餐股大快活 （00052） 日前亦創52周低，低見14.56元，為2012年以來的低位。

相關文章【禁聚令生效】地產餐飲股齊捱沽　大家樂創一年新低

兩隻傳統本地快餐股，齊齊捱沽，主要由於肺炎疫情嚴重打擊食肆。政府剛推行的禁止聚會新例，更是重擊食肆。現時食肆每張枱要相隔分開至少1.5米，而且每枱不能坐多於4名顧客，將影響食肆人流及生意，因而令大家樂及大快活受壓。

這兩隻老牌本地快餐股，一向被視港股中逆市防守股。在過去的經驗由於主打平民餐飲，在經濟周期轉差了，快餐店的生意亦不會受太大衝擊，畢竟經濟差，市民亦要吃飯，更有傳統思維是指經濟差，市民更會傾向光顧平民食肆 。加上派息穩定，因而大家樂及大快活一直被視為抗逆力強的股份。

海嘯時大家樂未受累 反增派息

事實上，海嘯期間，大家樂正好示範了其抗逆能力，於截至2009年3月的年度，即經歷海嘯後的首份業績，大家樂交出亮麗的成績表，當年溢利再創歷史新高達4.4億元，按年增5%。當年大家樂更慷慨增派息，全年派息按年升3成。

不過，今次經濟周期回落的風眼正為零售及餐飲業，令兩隻老牌快餐股的抗逆能力失靈。

 

 

今次周期回落 餐飲股正值風眼抗逆力失靈

早於去年11月時，大家樂披露截至9月底的中期業績，已反映中期盈利按年大跌34.5%。現時疫情令餐飲業雪上加霜，大家樂截至今年3月底的業績進一步轉弱，甚至要削減派息，均是預期之事。

大快活同樣身處困境，截至去年9月中期業績，中期盈利按年少賺43%。值得留意的是，大快活中期派息已按年大減4成，業績續弱，末期息若再減亦不足為奇，因而大快活目前現價7厘的股息率，未必有保證。

責任編輯：錢家鋒

FAIRWOOD HOLD（00052） 香港股票 大家樂（00341） 餐飲股 派息

上一篇文章

恒生指數期結日跌309點 力守23000關（不斷更新）

下一篇文章

【東京奧運】東京奧運會改期至2021年7月23日舉行（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
【定期存款】10行鬥加港元存息　競爭戰況今年最激
【定期存款】10行鬥加港元存息　競爭戰況今年最激
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【日本擴入境禁令】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十六版）
【日本擴入境禁令】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十六版）
禁足在家如何解悶？用Google可自製AR動物園
禁足在家如何解悶？用Google可自製AR動物園
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元