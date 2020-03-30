【口罩生產】口罩生產都有期貨期權　防護服手套期權成新發明

▲ 內地創設口罩生產期貨，保障廠商生產風險。

中證監主席方星海表示，在疫情下，期貨行業積極創設口罩、手套及消毒液期權等場外工具，直接支援防疫生產企業穩定現貨供應價格，保障防疫物資生產。據內地傳媒報道，為防疫物資生產企業進行風險管理，成為期貨公司發揮專業優勢、抗擊疫情的舉措。「口罩期權」、「防護服期權」、「酒精期權」、「手套期權」等成為特殊時期下，期貨行業的「新發明」。

例如醫療用口罩的原材料主要是聚丙烯（簡稱PP，大連商品交易所上市期貨品種），價格波動大，生產企業面臨原材料價格風險。由此「口罩期權」成為對沖生產企業原料採購價格上升的得力工具。

內地傳媒指，新湖期貨為青島中投泰華國際貿易（以下簡稱「青島中投泰華」）免費提供了一份保障周期為1個月，保障規模為1050噸的PP平值亞式看漲期權，為750萬口罩原材料貨值進行保障，鎖定了6.93億隻口罩生產的價格風險。

青島中投泰華主要從事現貨貿易，旗下擁有多家醫療器械公司，可進行醫療器械的生產及銷售，此前公司並不具備口罩和防護衣的生產條件。疫情發生後，青島中投泰華僅用6天時間，整合佈局全國分公司資源，採購口罩生產流水線、設備，購買生產原材料，獲得當地政府的綠色審批通道，緊急生產醫用防護口罩及防護衣，月生產口罩達千萬隻。

簡單來說，青島中投泰華購買的PP亞式看漲期權，可以理解為一份「價格保險」，新湖瑞豐相當於保險公司，青島中投泰華相當於被保險人，而保險的保費由新湖期貨進行捐贈。若保險期間PP價格上漲，上漲產生的額外成本將由新湖瑞豐進行補償，以此對沖可能面臨的原料價格風險，保障疫情期間青島中投泰華醫用口罩的正常生產、供應。

利用期權為疫情防控物資生產上「保險」，已成為期貨行業的一大創新。除新湖期貨外，還有多家期貨公司亦為實體企業免費提供了期權產品。例如，建信期貨風險管理子公司建信商貿，向生產口罩布原材料的行業龍頭道恩集團，免費贈送基於口罩布原材料塑料聚丙烯（PP）的看漲期權、南華創新推出「醫用橡膠外科手套」期權產品、倍特期貨及其風險管理子公司上海茂川資本，為酒精生產企業四川沙淇實業免費提供玉米（酒精的生產原材料）亞式看跌期權等。

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