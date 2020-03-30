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【新冠肺炎】鍾南山：中國沒有大量「無症狀感染者」

環球政經 18:08 2020/03/30

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新冠肺炎疫情持續，早前有報道指，中國境內逾4萬人經檢測對新冠病毒呈陽性反應，但未有出現病徵。國家衛健委高級別專家組組長鍾南山周日（29日）表示，現時未有證據顯示國內有大量無症狀感染者。

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據央視報導，鍾南山指，就中國國內無症狀感染者的了解有限，也沒有具體數字和詳盡研究。一般而言，無症狀感染者對與其密切接觸的人的傳染率很高。根據已知的事實，即中國最近的確診個案沒有上升且不斷下降，可以推斷，中國還沒有大量的無症狀感染者。

惟中國疾控中心主任高福表示，已關注到無症狀感染者的問題，更指無症狀感染者肯定會傳播病毒，不能不作應對。

本港中大醫學院呼吸系統科講座教授早前亦指，在入境香港接受病毒檢測的旅客中，有1%確診者是沒有病徵。在政府宣布3月19日起實施入境者，一律須接受14天強制檢疫隔離措施前，約有7萬人返回香港，按比例推算，社區中恐已有700名無症狀感染者，形成龐大的病毒傳播鏈。

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疫情 鍾南山 中國 武漢肺炎 新冠肺炎

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