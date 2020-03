▲ 「人終須一死」巴西總統淡化疫情 續會晤支持者

巴西疫情持續,新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)確診個案已達近4,000宗。不過,巴西總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)無視當局保持社交距離的勸告,現身街頭會晤支持者,又指「總有一天我們都會死」

博爾索納羅指:

病毒存在於這裏,我們必須要面對它。但要像個男人一樣,而不是像個小男孩一樣去面對!

(The virus is here, we’re going to have to confront it. Confront it like a man, not a boy!)

【美國疫情】「特朗普果然讓美國第一」希拉莉言論捱轟

【美國疫情】白宮要求各州長把轄區「當紐約」 預備應對

博爾索納羅又指:

總有一天我們都會死。

(We’re all going to die one day.)



自疫情爆發以來,博爾索納羅一直淡化病毒的風險,形容病毒僅為「小感冒」。

博爾索納羅曾呼籲長者及高風險患者留在家中,但其他人必須讓巴西經濟繼續運作。

【美國疫情】華府拒絕隔離紐約 理由竟是這樣

【美國疫情】芝加哥監獄「環境如遊輪」逾百人確診

博爾索納羅又質疑多個州長推出隔離措施的決定。博爾索納羅指,如果隔離措施持續,加上巴西失業率一直增加,巴西會出現非常嚴重的經濟問題。博爾索納羅強調,巴西不能停下來,否則會變成委內瑞拉。