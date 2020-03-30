▲ 【美國疫情】航空公司等唔切 促華府盡快磅水否則炒人

為對新冠肺炎抗疫情，各國實施嚴格的隔離措施，航空業大受打撃。美國多間主要航空公司聯署，去信財政部，要求盡快發放高達580億美元（4500億港元）的政府資助及貸款，否則會大舉解僱員工。他們在信中亦建議，分配資助的方法。

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路透社取得的信件由上周六（28日）發出，航空公司在信中表示，由於有迫切需求，希望盡快獲得這些資金和撥款。

信件由美國航空、達美航空、聯合航空、阿拉斯加航空、捷藍航空、西南航空夏威夷航空及阿特拉斯航空的行政總裁簽署。另外，世界兩大快遞公司聯合包裹（UPS）及聯邦快遞（FedEx）的高層，以及航空業協會負責人亦有參與聯署。

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總統特朗普（Donald Trump）上周五（27日）簽署2.2萬億美元的刺激方案，包括為航空公司提供250億美元的現金援助，以及支付工資成本和提供250億美元的貸款；貨運公司則可獲得各40億美元資助和貸款。

航空公司威脅稱，如果沒有獲得援助，將在幾天之內，開始解僱數萬名員工。財政部面臨4月1日的死線，向航空公司公布撥款申請程序。

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航空公司建議，財政部應根據公司由去年4月1日至9月30日，向員工支付薪金和福利，分配補助金。航空公司資助應按2019年「運營系統可用座位里程」（system available seat miles）份額分配；貨運公司的貸款應除以「收入噸里程」（revenue ton miles，RTM）計算。