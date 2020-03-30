【全球大流行】滙豐中銀渣打東亞分行派籌疏導人流 入分行須量體溫、戴口罩（第二版）

新冠肺炎肆虐，除餐飲業嚴陣以待，港銀亦實施特別措施控制分行人流。中銀香港 （02388） 、渣打香港、滙豐及東亞 （00023） ，分別在分行派籌疏導輪候客戶，同時向進入分行的客戶量度體溫、並要求客戶佩戴口罩。

多間港銀先後因應疫情，暫停部分分行服務及調整營業時間。中銀香港除暫停部分分行，最新宣布在維持服務的分行中，實施特別客戶分流及排隊安排，包括派籌疏導輪候服務的客戶、分隔等候區座位等，讓排隊的客戶保持適當距離及縮短客戶在分行逗留的時間。

同時，中銀為進入分行的客戶量度體溫及提供酒精搓手液，而進入分行的客戶亦須佩戴口罩，以保障客戶及員工的健康。

中銀發言人指，今早分行秩序良好，感謝客戶的諒解及配合，該行會繼續留意疫情發展，採取適切的措施。同時建議，客戶可考慮優先透過手機、網上及電話銀行等電子渠道使用服務。

另外，渣打即日起亦已加強分行防疫措施，例如分隔大堂等候區的座位，保持人與人適當距離，同時實施客戶分流安排，有需要時會向客戶派籌疏導輪候服務的客戶，客戶可於指定時間返回而毋須在分行輪候。

另外，客戶進入分行前需配戴口罩，職員亦會為客戶量度體溫，而該行會提供酒精搓手液供客戶使用。

滙豐發言人回應時指，亦有在部分分行採取特別安排，例如在營運情況及服務需求許可的情況下，安排在分隔櫃位及一般銀行服務枱提供服務、調整分行客戶輪候服務安排、部分分行派籌避免人群聚集等。發言人指會繼續密切留意情況，再作出適當安排。

為保障客戶和其他人的健康起見，滙豐在客戶進入分行時量度體溫，並建議戴上口罩及保持雙手清潔衞生。分行內亦有提供酒精搓手液。

東亞亦表示，分行地面會加上記號提示客戶的輪候位置，以保持合適的社交距離；在可行的情況下，會每隔一個櫃位或服務台提供服務。東亞又提醒客戶不要在分行內聚集。另外，東亞要求客戶進入分行時必須戴上口罩，而進入分行前須由職員量度體溫。

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