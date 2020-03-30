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【全球大流行】各銀行分行派籌疏導人流 入分行須量體溫、戴口罩（第二版）

金融經濟 22:07 2020/03/30

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新冠肺炎肆虐，除餐飲業嚴陣以待，港銀亦實施特別措施控制分行人流，金管局早前已發出指引要求銀行採取合符新規例的指引。中銀香港 （02388） 、渣打香港、滙豐及東亞 （00023） ，分別在分行派籌疏導輪候客戶，同時向進入分行的客戶量度體溫、並要求客戶佩戴口罩。

金管局：八成銀行分行續營運

金管局回應查詢時表示，一直與銀行界保持緊密聯繫，要求銀行因應疫情發展，作好部署和應變安排。隨著《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》於3月29日生效，金管局已向銀行發出指引，提醒銀行（尤其是有分行網絡的銀行）採取適當措施符合新規例的要求。金管局續指，銀行應考慮的措施包括：調整輪候服務安排，盡可能讓客戶之間有適當距離；提醒客戶不要在分行聚集；避免在分行內進行不必要的推廣活動；鼓勵客戶使用電子銀行服務；以及加強防疫衛生措施等 。

金管局續指，銀行會繼續因應疫情的最新發展。根據銀行提供的資料，現時約有八成銀行分行繼續提供服務

中銀香港

多間港銀先後因應疫情，暫停部分分行服務及調整營業時間。中銀香港除暫停部分分行，最新宣布在維持服務的分行中，實施特別客戶分流及排隊安排，包括派籌疏導輪候服務的客戶、分隔等候區座位等，讓排隊的客戶保持適當距離及縮短客戶在分行逗留的時間。

同時，中銀為進入分行的客戶量度體溫及提供酒精搓手液，而進入分行的客戶亦須佩戴口罩，以保障客戶及員工的健康。

渣打香港

另外，渣打即日起亦已加強分行防疫措施，例如分隔大堂等候區的座位，保持人與人適當距離，同時實施客戶分流安排，有需要時會向客戶派籌疏導輪候服務的客戶，客戶可於指定時間返回而毋須在分行輪候。

另外，客戶進入分行前需配戴口罩，職員亦會為客戶量度體溫，而該行會提供酒精搓手液供客戶使用。

滙豐

滙豐發言人回應時指，亦有在部分分行採取特別安排，例如在營運情況及服務需求許可的情況下，安排在分隔櫃位及一般銀行服務枱提供服務、調整分行客戶輪候服務安排、部分分行派籌避免人群聚集等。發言人指會繼續密切留意情況，再作出適當安排。

為保障客戶和其他人的健康起見，滙豐在客戶進入分行時量度體溫，並建議戴上口罩及保持雙手清潔衞生。分行內亦有提供酒精搓手液。

東亞

東亞亦表示，分行地面會加上記號提示客戶的輪候位置，以保持合適的社交距離；在可行的情況下，會每隔一個櫃位或服務台提供服務。東亞又提醒客戶不要在分行內聚集。另外，東亞要求客戶進入分行時必須戴上口罩，而進入分行前須由職員量度體溫。

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