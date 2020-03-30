【Home Office】蘋果裝置WFH官方教學　提升在家工作效率

▲ 為協助用戶更方便地在家工作，蘋果準備了有關不同蘋果裝置的使用貼士，讓用戶更有效地利用不同裝置處理各項工作。

新冠肺炎疫情持續蔓延，為避免人群聚集增加感染風險，政府及不少企業都採取實施在家工作（Work From Home，WFH）政策，惟在家工作未必人人都能維持過往的辦事效率，容易分心受誘惑，降低其工作效率。為協助用戶更方便地在家工作，蘋果準備了有關不同蘋果裝置的使用貼士，讓用戶更有效地利用不同裝置處理各項工作。

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小題：iPad成Mac第二屏幕 或同時使用兩App

蘋果指出，不少上班族都會在辦公室使用雙螢幕（Dual Monitor）輸出設定，以擴大自己的桌面範圍。當家中沒有兩個螢幕時，用戶在Mac電腦中點擊「AirPlay」功能連接iPad，令iPad作為第二個顯示屏幕。

除此之外，iPad OS支援的「滑動置前」和「分割顯示」功能，可讓多個應用程式同時運作。用戶只需在開啟一個應用程式的狀態下，從畫面底部向上滑動召喚Dock，再從Dock上選擇所需的應用程式，按著並向上或左右拖移，螢幕畫面就可以分割成兩邊，兩個應用程式即可同時使用。

小題：不同裝置「互通」 方便恢復工作進度

除此之外，蘋果裝置上的「接續互通」功能（Continuity）也可讓用家在不同裝置繼續進行先前的操作。Safari、「地圖」、「提醒事項」、Pages、Numbers和Keynote等，以及部分第三方廠商的App。而在一部裝置上複製的文字、影像、相片，亦可在另一部裝置上貼上使用。惟用戶必須在不同的裝置採用相同的Apple ID、Wi-Fi、藍牙和開啟Handoff功能，即可恢復進度。

同時，用戶在Mac上只需在Pages中點擊「插入」，並選擇從iPhone或iPad拍照，所選的裝置就會即時自動開啟相機功能，攝下的圖片可自動顯示在文件中。除了指照外，亦可使用iPhone或iPad掃描文件或加入手繪畫作。

小題：iMessage共享螢幕 藉FaceTime進行會議

iMessage除可供用戶和群組共享文字或語音訊息、圖片及影片，Mac版本更可讓用戶與其他成員共享彼此的電腦螢幕，毋須安裝第三方軟件。用戶只需在訊息內與同樣使用Mac的朋友展開對話，並於右上角的「詳細資料」中選擇「共享我的螢幕」或「要求共享螢幕」，就可以在一邊作業的同時，一邊開始語音通話，並可於視窗檢視或操作彼此的桌面。而iMessage內的所有訊息和附件都會進行點對點加密，只有傳送者和接收者才能取用，確保雙方私隱。

FaceTime除了可讓用戶省卻長途電話費用、與身處外地的親朋好友聯繫，「群組FaceTime」功能也可支援最多32位用戶，進行視像或語音通話。而FaceTime所有內容同樣全部採用點對點加密，而Apple無法在裝置傳輸期間解密對話內容。

責任編輯：施雯雯