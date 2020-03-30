【美團業績】美團預告今季重回虧損 到店酒店業務2月陷停頓（第三版）

▲ 美團點評公佈去年第四季及全年業績，連續三個季度實現盈利。

美團點評 （03690） 公佈上季業績，集團連續三季實現盈利，上季溢利約14.6億元（人民幣，下同） ，上年同期則虧損約34億元，非國際財務報告準則（Non-IFRS）經調整溢利為22.7億元。美團上季收入增長42%至281.6億元。

綜合全年表現，美團收入增長49.5%至975.3億元，全年亦實現扭虧，年內溢利錄得22.4億元，Non-IFRS溢利則錄得46.6億元。

美團上季交易金額按年增長37.6%至1899億元，餐飲外賣、到店酒店及旅遊、新業務三大業務板塊交易額均錄3成以上增長。

佔美團收入約56%的餐飲外賣業務上季交易筆數按年增長37%至25億筆，交易額增長4成至1121億元，收入增長43%至157億元，毛利率按年改善4.3個百分點至17.7%。

到店、酒店及旅遊業務上季毛利率亦改善2個百分點至88.8%，收入則增長38%至63.6億元。

受疫情衝擊 料本季重回虧損

美團點評在業績公告中稱，集團本地生活服務業務眾多方面受新冠肺炎疫情影響，包括餐飲、本地生活服務、酒店等商家的日常營運收到嚴重影響，從而對集團首季業務產生下行壓力，餐飲外賣、到店酒店及旅遊等業務在需求端及供應端方面均面臨重大挑戰。

由於疫情影響，美團估計今季收入將負增長及錄得經營虧損，料未來幾個季度的經營業績亦會受到不利影響。

首席財務官陳少暉指，餐飲外賣定單在今年1月底、2月急劇下滑，2月更跌至不足正常水平的一半，雖然3月已部分恢復，但料首季整體定單量仍錄得負增長。

到店酒店及旅遊業務則受更嚴重衝擊，「行業在2月基本上陷入停滯」，到店業務需要消費者親身到店消費，疫情期間餐飲、親子、美容等商家均受衝擊，且復甦進度緩慢，而令集團佣金收入及在線營銷收入受到影響。

陳少暉續指，酒店業務「更遠談不上復甦」，預計業務將面臨具挑戰的一年，疫情如今在全球蔓延，消費者旅遊出行面臨巨大不確定性，料行業需要更長時間復甦，美團將幫助酒店商家度過難關，但對第二季的展望依然保守。

（第二版新增本季展望；第三版新增管理層評論）

相關文章：

【美團股價】大和料美團上半年重回虧損 削目標價至125元

【阿里騰訊股價】科網焦點「ATM」阿里騰訊美團 應如何部署？