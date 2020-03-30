【美團業績】美團去年成功扭虧 惟預告今季重回虧損（第二版）

▲ 美團點評公佈去年第四季及全年業績，連續三個季度實現盈利。

美團點評 （03690） 公佈上季業績，集團連續三季實現盈利，上季溢利約14.6億元（人民幣，下同） ，上年同期則虧損約34億元，非國際財務報告準則（Non-IFRS）經調整溢利為22.7億元。美團上季收入增長42%至281.6億元。

綜合全年表現，美團收入增長49.5%至975.3億元，全年亦實現扭虧，年內溢利錄得22.4億元，Non-IFRS溢利則錄得46.6億元。

美團上季交易金額按年增長37.6%至1899億元，餐飲外賣、到店酒店及旅遊、新業務三大業務板塊交易額均錄3成以上增長。

佔美團收入約56%的餐飲外賣業務上季交易筆數按年增長37%至25億筆，交易額增長4成至1121億元，收入增長43%至157億元，毛利率按年改善4.3個百分點至17.7%。

到店、酒店及旅遊業務上季毛利率亦改善2個百分點至88.8%，收入則增長38%至63.6億元。

受疫情衝擊 料本季重回虧損

美團點評在業績公告中稱，集團本地生活服務業務眾多方面受新冠肺炎疫情影響，包括餐飲、本地生活服務、酒店等商家的日常營運收到嚴重影響，從而對集團手機業務產生下行壓力，餐飲外賣、到店酒店及旅遊等業務在需求端及供應端方面均面臨重大挑戰。

由於疫情影響，美團估計今季收入將負增長及錄得經營虧損，現階段仍無法完全預期全年影響，但由於疫情持續令用戶需求及商家運營需要更長時間才能恢復到正常水平，美團料未來幾個季度的經營業績亦會受到不利影響。

（第二版新增本季展望）

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