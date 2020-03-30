華為冀與谷歌繼續合作　否則改與小米、OPPO等聯盟

▲ 華為消費者業務首席執行官余承東重申，期望與Google合作。圖為華為P40。

華為新機P40系列發布後，華為消費者業務首席執行官余承東接受美國《Wired》採訪稱，華為過去與谷歌（美：GOOGL）一直是合作夥伴，給其帶來巨額收入和利潤，因此希望得到美國政府允許，繼續與谷歌合作，使用谷歌所有服務，留用Android平台；並將谷歌谷歌應用商店Play Store作為華為移動服務（HMS）的主要內容，從而為用戶提供更多選擇。

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余承東表示，如果華為得不到美國政府的許可證，或會考慮聯合與小米 （01810） 、OPPO及vivo啟動「一鍵部署」應用程序。他隨後稱，不想通過這種合作關係影響美國公司的價值。

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即使華為已經建立自家應用商店App Gallery，仍希望使用谷歌所有服務。余承東指，華為移動服務及App Gallery發展迅速，且有很多受歡迎的應用，但肯定與谷歌服務有差距，如果要為英國和歐洲手機用戶提供其想要的一切內容，仍需要1至2年時間。

華為折疊手機蝕本賣 鏡頭創新仍是主流

市面上折疊手機動輒過萬1部，被問及折疊手機價格何時與普通手機差不多，余承東透露，還需1年半或2年，因為折疊手機「成本高到你無法相信，華為目前沒有辦法盈利」。但Mate Xs市場需求巨大，目前正在繼續擴大生產以增加發貨量。

目前手機市場競爭依賴於攝像頭在智能手機創新，余承東認為，未來2年手機攝像頭依然非常重要，華為亦不會停止相關研發，華為在該領域投資大量資金，每部P40上的攝像頭成本是100美元，甚至可能超過100美元。

余承東分析指，隨著消費者使用手機的時間越長，消費者需求增加至需要更長的電池續航壽命、更大的屏幕、對眼睛的更多保護。但如果手機屏幕更大，並且想更方便地拿在手中或放入口袋，那麼就需要可折疊手機或VR技術。

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