【疫情調查】危機中考驗企業韌力　捱過或有能力持續擴展

▲ 面對疫情，企業亦率先保障員工安全，並節省成本，留足夠現金度過難關。

新冠肺炎疫情持續肆虐，第二波或正來臨，亞洲國際電子商貿企業E-Services Group行政總裁Alan Lim表示，疫情的確殺環球企業一個措手不及，對亞洲地區而言，零售、旅遊及航空企業業務最為受挫。「疫情爆發，酒店業最慘烈，租用率僅單位數，除了電子商貿外，整體零售業下跌4至8成不等，大批航班取消。」

Alan預計，亞洲企業在未來3個月的營收都會持續受到影響。「本來期望疫情在5月甚至3月底能得到控制，但由於現時疫情在全球範圍爆發，疫情或延至7月，對企業策略將有重大影響。」他亦表示，目前會會盡可能留起現金作儲備，不作長期投資，亦是時候檢討公司內部的營運，節省成本。但他亦指出，這個時期必須考驗企業的韌力。

▲ 亞洲國際電子商貿企業E-Services Group行政總裁Alan Lim表示，目前會會盡可能留起現金作儲備，不作長期投資，亦是時候檢討公司內部的營運，節省成本。（受訪者提供圖片）

如果企業能熬過這個疫情，代表企業未來有能力擴展。

企業首要保障員工健康

新冠肺炎疫情令企業驚慌失措，Novena Global Lifecare執行主席兼聯合創始人Nelson Loh就表示，疫情對企業影響非常大，而且影響的並非局部地區，而是全球。「但企業不能坐以待斃，必須靈活變通，微調短期目標及計劃。」

▲ 疫情下，企業首要保障員工安全，並要提供各種輔助。（資料圖片）

Nelson表示，公司正在檢視自家的營運流程。「病毒疫情完全改變了我們以往的工作流程，採用新科技技術以及遙距溝通方式將會是未來大勢所趨。」他指出，目前最大的挑戰是處理產業的供應鏈的問題，公司必須重新考慮產品及零件的來源，以及微調前線員工的工作流程。「目前我們公司或改變以網上提供更多醫藥及護理諮詢，並提供更多家居使用的物聯網（IoT）硬件，而產品及服務的物流方式方面亦會微調或重構。」

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遙距工作成未來趨勢

近日青年主席組織（YPO）就發表調查報告中顯示，有9成半受訪者表示，以執行對抗疫情的行動，以及採用新的員工健康及安全措施。Synergia One Group of Companies創始人、董事長兼行政總裁Fred Mouawad亦表示，疫情直接衝擊企業的營運，並預期影響會持續6個月至1年，某些企業或未能有足夠現金度過難關。

預計未來社會及經濟或會出現大洗牌改變。

▲ Synergia One Group of Companies創始人、董事長兼行政總裁Fred Mouawad表示，某些企業或未能有足夠現金度過難關，預計未來社會及經濟或會出現大洗牌改變。（受訪者提供圖片）

Fred指出，疫情對企業影響固然大，但更重要的是企業必須以保護員工健康為大前提，為員工提供遙距工作方式。「面對面形式的會議固然最好，但為了減少員工間接觸，視像會議程式或軟件等方式或更適合。」

記者：李彥煒