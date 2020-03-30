【全球大流行】搶米搶蛋搶糧　全球糧食危機乍現？

▲ 本月至今，穀物及油籽農產品期貨價格普遍向上。

新冠肺炎在全球大流行，為了對抗疫情，多國實施鎖國封城，全球約五分一人口處於封鎖狀態。多個國家及地區也出現搶購糧食、家庭日常用品的現象，超市貨物被搶購一空。為了保障國內供應，越南、泰國已經開始分別限制稻米及雞蛋出口，全球到底會否出現糧食短缺的問題？

多國限糧食出口

全球第三大稻米出口國越南此前下令，在3月28日之前暫停簽署新的稻米出口合約，以確保新冠肺炎疫情期間，越南有足夠的糧食。越南是世界第三大稻米出口國，僅次於印度和泰國。若禁令長期實施，料會對東南亞和非洲等國際市場產生重大影響，或引發糧食短缺的恐慌。泰國26日也宣布禁止雞蛋出口7天，以應對國內民眾囤積致出現的雞蛋短缺情況。

另一邊廂，俄羅斯媒體報道，俄羅斯農業部提議對糧食出口建立臨時配額，從4月1日至6月30日對小麥，黑麥，大麥和玉米等的出口量不得超過700噸，糧食種子除外。全球第9大小麥出口國哈薩克斯坦22日起也已經開始限制出口11種農產品至4月15日。埃及28日也宣布，自當日起，未來3個月內停止各種豆類產品出口。

農產品期貨普遍向上 牲畜期貨不升反跌

根據彭博數據顯示，本月至今，穀物及油籽農產品期貨價格普遍向上。在鄭州商品交易所，油菜籽粉本月以來升幅達17%；在芝加哥期貨交易所，黃豆粉、硬紅冬麥（Hard Red winter） 的價格亦升一成；在洲际交易所（ICE） ，屬必需品的咖啡也升了半成。不過，牲畜價格不升反跌，在芝加哥期貨交易所，飼育牛、活牛及瘦豬肉的期貨價格跌幅達6%至10%。

糧食供應本應充足 惟物流受阻

聯合國糧食及農業組織首席經濟學家Maximo Torero 指出，此前收成良好、主要作物前景樂觀，但由於新冠肺炎疫情導致工人短缺，以及多國政府轉向貿易保護主義，糧食問題可能將在未來幾週內迅速出現。

根據美國農業部的數據，在全球範圍內貿易最廣泛的糧食作物—稻米和小麥今年合計總產量預計將達到創紀錄的122.6億噸，料輕鬆超過其的總消費量，導致最終庫存增至4.694億噸。然而，這些預測是基於正常情況下：從糧食產地流向糧食消費地，以及能獲得其他可替代的糧食。

有貿易商指出，與其說現在出現糧食短缺問題，倒不如說是物流問題更貼切。有農業商品分析員指出，目前限制出口的是部分大宗商品定價權比較弱的經濟體，國際主要農業出口集團和大型買家一般是通過期貨來買賣糧食。推動糧食價格上漲的其中一個因素疫情對糧食運輸的衝擊。業內人士指出，全球糧食供應充足，相信出現2008年糧食價格危機的機會不大。

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