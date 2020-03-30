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【疫情調查】逾半企業憂慮　疫情影響未來1年收入

商業 16:03 2020/03/30

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新冠肺炎疫情下，各行各業皆受到影響，近日青年主席組織（YPO）就發表調查報告建議，首要任務要確保員工健康與安全，提倡並盡可能執行遙距工作措施。（資料圖片）

新冠肺炎爆發已經踏入第三個月，全球多個國家及地區紛紛宣布進入緊急狀態，社會及經濟活動陷入停頓，各國政要人士陸續確診，環球企業更加雪上加霜，近日青年主席組織（YPO）就發表調查報告，了解新冠肺炎對環球會員領導的各行業影響，並建議管理層適當的應對方法。

青年主席組織（YPO）近日就著新冠肺炎對企業的影響，在本月初與組織會員訪問調查，並發表報告，當中就有來自全球110國家，超過2750名受訪者參與調查。當中有近5成半受訪者認為，疫情在未來一年會持續影響企業收入，近8成更認為，會直接影響員工，亦有7成受訪者表示會暫緩固定投資（fixed investment）。

4成估營業額　半年降逾2成

疫情令各國家及地區封關，以及發出旅遊警示，9成受訪者表示，未來6個月公司人員外出公幹都會有所影響，其次是收入（82%），企業新業務發展（77%）及供應鏈（72%）。收入影響方面，逾4成企業受訪高層表示，未來6個月營收將經歷巨大衝擊，或有20%以上收縮，亦有近2成受訪者表示，未來1年營業額都會收縮2成或以上。

疫情的確殺環球企業一個措手不及，對亞洲地區而言，零售、旅遊及航空企業業務最為受挫。（資料圖片）

行業方面，首當其衝受影響的要數旅遊業，近9成受訪企業高層都認為旅遊及酒店受到的衝擊最大，而較少負面影響或只有建築行業，只有3成半認為會對業務影響。相反，亦有1成特定零售行業，批發行業，以致農業、工廠、礦產以及公共資源行業認為，疫情對他們有正面影響。

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區域方面，近8成半受訪者認為亞洲企業受到的打擊最大，其次是南亞（78%），亦有7成受訪者認為歐洲企業會受嚴重影響，而認為加拿大受影響的則只有4成半。而有多宗確診新型肺炎的國家及地區中，該區的受訪者就認為未來1年，企業營業額將收縮逾20%。

環球企業高層積極應對

由於疫情來勢洶洶，企業亦盡可能積極執行抗疫行動。調查顯示，有9成半受訪高層都開始執行各種應對措施，近7成受訪者已與員工緊密溝通，67%受訪者開始實行新的健康及安全措施，逾6成企業取消大型活動，逾5成企業取消公幹，4成企業表示會及方法節省開支成本，亦有兩成企業表示會停止招聘活動。根據調查，有近半數歐洲受訪企業執行遙距工作，亦有逾4成亞洲企業開始執行。

面對疫情，YPO調查顯示，逾5成企業取消公幹，4成企業表示會及方法節省開支成本，亦有兩成企業表示會停止招聘活動。（資料圖片）

面對疫情，企業不要太驚慌，YPO建議要冷靜面對，掌握事實及客觀數據，不要輕信謠言。同時亦要策劃最差的情況，做好各種成本計劃與財務預算，盡可能增加手頭現金。更重要的是與員工適當溝通，首要任務亦要確保員工健康與安全，提倡並盡可能執行遙距工作措施。此外，企業必須確保好供應鏈穩定，亦可以嘗試從危機中找到商機，如研發創新業務及方法取得收入等。

記者：李彥煒

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