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【Home Office】微軟雲端服務使用率爆升775%

科技 16:15 2020/03/30

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微軟（Microsoft）周六（28日）於官網發文稱，在疫情嚴重的地區，旗下雲端服務使用率爆升7倍以上。

新冠肺炎疫情持續，企業為減低員工外出受感染的風險，紛紛推行在家工作政策。微軟（Microsoft）周六（28日）於官網發文稱，在疫情嚴重的地區，旗下雲端服務使用率爆升7倍以上，協作軟件Microsoft Teams的用戶數量亦大幅增長。

微軟的雲端服務如Microsoft Teams、Windows虛擬桌面（Windows Virtual Desktop，WVD）、互動式報表軟件Power BI等使用率不斷增加，在已實施「保持社交距離」（Social distancing）或「就地避難」（Shelter in place）措施的地區，其雲端服務需求更激增775%。

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Microsoft Teams每天平均有超過4400萬名用家，單計過去一周，已完成逾9億分鐘的會議和通話；Windows Virtual Desktop使用率亦增長了超過3倍，Power BI則於一周內飆升42%。

微軟於文中強調，雖然需求顯著增加，雲端服務卻並未出現任何重大服務中斷。不過，Microsoft Teams於本月初就曾在歐洲出現「死機」狀況，懷疑於使用量激增有關。

責任編輯：姚慧儀

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